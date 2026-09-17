Afrique de l'Est: Les Comores et l'Éthiopie cherchent à renforcer leur coopération

Addis Ababa — Les Comores et l'Éthiopie entretiennent de solides relations diplomatiques et souhaitent renforcer leur coopération dans plusieurs domaines, a déclaré l'ambassadeur des Comores en Éthiopie.

Les deux pays ont établi des relations de coopération qui se sont progressivement renforcées. Les Comores ont ouvert leur ambassade en Éthiopie en 2011, et les deux parties s'emploient actuellement à finaliser un accord portant sur la création d'une commission mixte.

Dans une interview exclusive, l'ambassadeur et représentant permanent des Comores auprès de l'Union africaine, M. Youssouf Mondoha Assoumani, a déclaré que cette commission devrait contribuer à identifier de nouveaux domaines de coopération, notamment dans les secteurs du commerce, de la santé, de l'éducation, de la culture, du tourisme et de l'aviation civile.

La coopération économique constitue également une priorité majeure. Les liaisons aériennes assurées par Ethiopian Airlines facilitent les échanges commerciaux entre les deux pays et contribuent à accroître les déplacements des citoyens et des opérateurs économiques comoriens et éthiopiens.

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Les Comores s'apprêtent à célébrer le 10e anniversaire de la desserte du pays par Ethiopian Airlines, et une délégation de la compagnie aérienne devrait se rendre aux Comores à cette occasion.

L'ambassadeur a également souligné le potentiel d'expansion des échanges commerciaux, notant que les entreprises comoriennes pourraient renforcer leurs liens avec leurs homologues éthiopiennes, notamment par l'intermédiaire des chambres de commerce des deux pays.

La coopération s'étend également au secteur de la sécurité. Une délégation de la police comorienne s'est récemment rendue en Éthiopie afin de s'informer sur l'expérience de ce pays en matière de sécurité, de lutte contre le crime organisé et de trafic de drogue.

Dans le domaine de l'aviation civile, une coopération avec des institutions éthiopiennes est également en cours concernant la formation des contrôleurs aériens. Ce programme de formation, prévu pour plusieurs années, vise à renforcer les capacités nationales comoriennes dans ce secteur.

L'ambassadeur Youssouf a également souligné l'importance du secteur de l'énergie pour le développement de l'Afrique, saluant les efforts déployés par l'Éthiopie pour accroître sa capacité énergétique et son potentiel à contribuer à l'accès à l'électricité dans la région.

Il a également salué l'initiative de dialogue national lancée par l'Éthiopie, soulignant que la paix et la stabilité sont des conditions essentielles au développement du continent africain.

Enfin, les Comores espèrent s'appuyer sur l'expertise de l'Éthiopie dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de l'organisation d'événements sportifs. Les Comores accueilleront notamment les prochains Jeux des îles de l'océan Indien, pour lesquels une coopération avec des partenaires éthiopiens est à l'étude.

L'ambassadeur a réaffirmé l'engagement des Comores à continuer de renforcer leurs relations avec l'Éthiopie, notamment par le biais de la future commission mixte, qui devrait permettre d'identifier des domaines d'intérêt mutuel et de mener à bien de nouveaux projets de coopération.