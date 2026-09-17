Ethiopie: Le pays participe au Forum mondial sur le nucléaire à Vienne

Addis Ababa — La 70e Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui rassemble les représentants de 181 États membres, dont l'Éthiopie, se tient actuellement à Vienne. Les États membres y débattent de la sûreté et de la sécurité nucléaires, des applications technologiques et des utilisations pacifiques de la science nucléaire.

La Conférence générale annuelle constitue la principale instance décisionnelle de l'AIEA, au sein de laquelle les représentants des États membres examinent les activités de l'Agence, étudient les questions clés dans le domaine nucléaire et fixent les priorités de son action.

Depuis la création de l'AIEA en 1957, cette conférence offre une tribune mondiale pour faire progresser les applications pacifiques de la technologie nucléaire dans des domaines allant de la production d'énergie et de la lutte contre le cancer à la sécurité alimentaire, en passant par la gestion de l'eau, la sûreté et la sécurité nucléaires, ainsi que les garanties.

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Les décisions adoptées lors de la conférence contribuent à définir le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir, garantissant ainsi que ses activités répondent aux besoins mondiaux émergents et aux priorités en matière de développement.

En ouvrant la conférence, le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a mis en avant les réalisations de l'Agence au cours de l'année écoulée et leurs retombées positives, soulignant le rôle croissant de la science et de la technologie nucléaires dans la réponse aux défis humanitaires et de développement.

La conférence comprend également un forum scientifique consacré à l'élargissement de l'accès aux services de traitement du cancer, ainsi que des événements parallèles et des expositions mettant en avant les avancées et les applications pratiques de la science et de la technologie nucléaires.

Les délégués poursuivent leurs délibérations sur les mesures visant à renforcer la sûreté et la sécurité nucléaires et à développer les applications pacifiques de la technologie nucléaire.

L'ordre du jour prévoit l'examen du rapport annuel 2025 de l'AIEA, une mise à jour du budget 2027 de l'Agence, les rapports financiers et l'élection des membres du Conseil des gouverneurs de l'AIEA.

L'Éthiopie est représentée à cette conférence de haut niveau par l'ambassadeur Haileselassie Subba, représentant permanent adjoint de la Mission permanente à Genève, et par le deuxième secrétaire Betelhem Mekonnen, qui dirigent la délégation éthiopienne.

La 70e Conférence générale se tient alors que les pays continuent d'étudier comment la science et la technologie nucléaires peuvent contribuer aux priorités mondiales, notamment dans les domaines de l'énergie, de la santé, de la sécurité alimentaire, de la gestion de l'environnement et du développement durable.