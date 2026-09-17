Ethiopie: Le pays s'impose comme un modèle en matière de promotion de la mobilité verte - Un responsable de la CEA

Addis Ababa — La transition vers les véhicules électriques (VE) devient une priorité essentielle pour le développement durable des transports en Afrique, l'Éthiopie s'imposant comme un exemple phare dans la promotion de la mobilité verte, a déclaré la Commission économique pour l'Afrique (CEA).

Dans un entretien exclusive accordée à l'ENA, Robert Lisinge, directeur de la division Technologie, innovation et infrastructures de la CEA, a déclaré que les véhicules électriques jouaient un rôle important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans le soutien à des systèmes de transport écologiquement durables à travers le continent.

M. Lisinge a souligné que le secteur des transports figurait parmi les principaux responsables du changement climatique, et que le passage des véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles à la mobilité électrique était essentiel pour relever les défis environnementaux.

Il a noté que cette réunion intervenait à un moment crucial, après l'adoption par l'Afrique d'un cadre continental pour les véhicules électriques, qui vise à accélérer la transition vers des systèmes de transport plus propres.

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Il a souligné que la participation de l'Éthiopie aux côtés des pays nordiques, notamment la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark, constituait une occasion importante d'échanger des expériences et de renforcer les partenariats en matière de développement de la mobilité électrique.

« Le fait de rassembler ces pays offre une formidable opportunité d'apprendre les uns des autres, de tisser des réseaux et d'encourager les entreprises du monde entier à explorer les opportunités disponibles en Afrique », a-t-il déclaré.

Il a souligné que les pays souhaitant faire progresser la mobilité électrique doivent élaborer des stratégies claires, des plans de mise en oeuvre et des politiques de soutien, tout en investissant dans les infrastructures de recharge et en renforçant les capacités techniques nécessaires à l'entretien des véhicules électriques.

« Cette transition nécessite une approche écosystémique qui inclut des stratégies, des mesures incitatives, le développement des infrastructures et le renforcement des capacités des techniciens locaux », a déclaré M. Lisinge.

M. Lisinge a également salué les efforts de l'Éthiopie en faveur des transports verts, décrivant le pays comme un leader de la transition vers la mobilité électrique en Afrique.

Il a ajouté que la décision de l'Éthiopie de restreindre l'importation de véhicules à moteur à combustion interne témoignait d'un engagement politique fort et constituait un exemple pour d'autres pays à la recherche de solutions de transport durables.

Le responsable de la CEA a en outre expliqué que plusieurs pays africains vont au-delà de la simple adoption des véhicules électriques et développent également des capacités de production locales, avec l'ambition de desservir à la fois les marchés nationaux et internationaux.

Enfin, M. Lisinge a ajouté que la mobilité électrique offrait des opportunités plus larges à l'Afrique, notamment en matière de développement industriel, d'innovation, de création d'emplois et de renforcement de la coopération entre les entreprises africaines et internationales.