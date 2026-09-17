Ethiopie: Le pays s'impose comme un modèle en matière de promotion de la mobilité verte - Un responsable de la CEA

17 Septembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La transition vers les véhicules électriques (VE) devient une priorité essentielle pour le développement durable des transports en Afrique, l'Éthiopie s'imposant comme un exemple phare dans la promotion de la mobilité verte, a déclaré la Commission économique pour l'Afrique (CEA).

Dans un entretien exclusive accordée à l'ENA, Robert Lisinge, directeur de la division Technologie, innovation et infrastructures de la CEA, a déclaré que les véhicules électriques jouaient un rôle important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans le soutien à des systèmes de transport écologiquement durables à travers le continent.

M. Lisinge a souligné que le secteur des transports figurait parmi les principaux responsables du changement climatique, et que le passage des véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles à la mobilité électrique était essentiel pour relever les défis environnementaux.

Il a noté que cette réunion intervenait à un moment crucial, après l'adoption par l'Afrique d'un cadre continental pour les véhicules électriques, qui vise à accélérer la transition vers des systèmes de transport plus propres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que la participation de l'Éthiopie aux côtés des pays nordiques, notamment la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark, constituait une occasion importante d'échanger des expériences et de renforcer les partenariats en matière de développement de la mobilité électrique.

« Le fait de rassembler ces pays offre une formidable opportunité d'apprendre les uns des autres, de tisser des réseaux et d'encourager les entreprises du monde entier à explorer les opportunités disponibles en Afrique », a-t-il déclaré.

Il a souligné que les pays souhaitant faire progresser la mobilité électrique doivent élaborer des stratégies claires, des plans de mise en oeuvre et des politiques de soutien, tout en investissant dans les infrastructures de recharge et en renforçant les capacités techniques nécessaires à l'entretien des véhicules électriques.

« Cette transition nécessite une approche écosystémique qui inclut des stratégies, des mesures incitatives, le développement des infrastructures et le renforcement des capacités des techniciens locaux », a déclaré M. Lisinge.

M. Lisinge a également salué les efforts de l'Éthiopie en faveur des transports verts, décrivant le pays comme un leader de la transition vers la mobilité électrique en Afrique.

Il a ajouté que la décision de l'Éthiopie de restreindre l'importation de véhicules à moteur à combustion interne témoignait d'un engagement politique fort et constituait un exemple pour d'autres pays à la recherche de solutions de transport durables.

Le responsable de la CEA a en outre expliqué que plusieurs pays africains vont au-delà de la simple adoption des véhicules électriques et développent également des capacités de production locales, avec l'ambition de desservir à la fois les marchés nationaux et internationaux.

Enfin, M. Lisinge a ajouté que la mobilité électrique offrait des opportunités plus larges à l'Afrique, notamment en matière de développement industriel, d'innovation, de création d'emplois et de renforcement de la coopération entre les entreprises africaines et internationales.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.