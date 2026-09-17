TUNIS — Le Directeur général de l'Union des radiodiffusions des États arabes (ASBU), Abdelrahim Suleiman, a confirmé que l'accès à la cérémonie d'ouverture du 26e Festival arabe de la radio et de la télévision, placée sous le thème « Le pouls de l'image, l'écho du futur » le 21 septembre, des artistes Nassif Zeytoun ( Syrie) et de Rahma Riad (Irak) sera gratuit et sur invitations sachant qu'aucun billet ne sera mis en vente.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui jeudi au siège de l'ASBU à Tunis pour annoncer les détails de cette édition, qui se tiendra du 21 au 24 septembre, il a expliqué que la distribution des invitations n'a pas encore commencé.

Il a souligné que les publications circulant sur les réseaux sociaux concernant la vente d'invitations pour la soirée d'ouverture sur la scène de l'amphithéâtre de Carthage le lundi 21 septembre relèvent de la tromperie et d'une manoeuvre visant à induire le public en erreur, réaffirmant que l'ASBU supervisera le suivi des invitations qui seront distribuées.

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La cérémonie sera également marquée par un hommage rendu à 12 personnalités artistiques et médiatiques issues de 9 pays arabes, à savoir Latifa Gafsi de Tunisie, et d'Égypte l'actrice Wafaa Amer, l'acteur Mohamed Tharwat ainsi que l'actrice et chanteuse Bushra.

De Syrie, seront présents l'artiste Mohamed Khawandi et l'artiste Abeer Shams Al-Deen, en plus de l'artiste libanais Bassem Moughnieh, de la réalisatrice Samira Al-Wahaibi du Sultanat d'Oman, de l'animateur de programmes et acteur Mohamed Al-Mansour du Koweït, et de l'artiste plasticienne et actrice Alaa Hussein d'Irak, ainsi que du réalisateur, acteur et producteur de cinéma mauritanien Mohamed Salem Ould Dandou, et du journaliste sportif Houssam El Dine Ahmed des Comores.

À la suite des hommages, le spectacle d'ouverture, qui sera présenté par la Tunisienne Farah Ben Rejeb et l'Égyptienne Yasmine Taha Zaki, lancera la partie musicale avec l'artiste Rahma Riad, puis la place sera cédée à l'artiste Nassif Zeytoun pour présenter sa partie musicale. Ils chanteront ensuite un duo pour le public.

Suleiman a exprimé son aspiration au succès de la soirée de ce duo, d'autant que la tendance à organiser un concert conjoint est adoptée par l'ASBU pour la première fois depuis la fondation du festival.

La Télévision Tunisienne assurera la retransmission en direct des cérémonies d'ouverture et de clôture, et elles seront également diffusées sur les différentes chaînes satellites des pays membres de l'ASBU ainsi que via ses canaux numériques.

Concernant les questions organisationnelles relatives à la soirée d'ouverture, Abdelrahim Suleiman a indiqué que la coordination est en cours avec la protection civile, les autorités locales et régionales de Carthage, ainsi que d'autres services intervenants afin de garantir les meilleures conditions organisationnelles pour le spectacle, respecter la capacité d'accueil du théâtre et assurer la sécurité de l'assistance.

Ont participé à cette conférence de presse les représentants des institutions partenaires de l'ASBU dans l'organisation du festival, à savoir le Président-Directeur Général de la Télévision Nationale Chokri Ben Nessir, la Présidente-Directrice Générale de la Radio Nationale Henda Ben Alaya El Ghribi, et le Directeur Général du Théâtre de l'Opéra de la Cité de la Culture Chedli Klibi, Seifallah Tarchouni, représentant le ministère des Affaires Culturelles.

À cette occasion, Tarchouni a rappelé l'histoire du partenariat entre la Cité de la Culture et l'ASBU qui remonte à avril 2018 et se poursuit pour la 9ème année consécutive, indiquant que la convention de partenariat entre le Théâtre de l'Opéra et l'ASBU a été officiellement signée en 2024, et signalant que la convention sera bientôt renouvelée pour englober les quatre prochaines années.

Il a souligné, à cette occasion, l'important rôle joué par la Cité de la Culture tant aux niveaux national, régional et international.