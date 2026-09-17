Afrique: L'Angola réaffirme son engagement en faveur du règlement pacifique des conflits à l'ONU

Luanda — L'Angola réaffirmera son engagement en faveur du règlement pacifique des conflits, du dialogue et de la médiation lors de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en s'appuyant sur son expérience en matière de promotion de la paix et de la stabilité en Afrique.

Cette déclaration a été faite ce jeudi à Luanda par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, lors d'un entretien avec l'ANGOP concernant la participation de l'Angola à la Semaine de haut niveau de la 81e session de l'ONU, qui se tient du 22 au 28 de ce mois à New York.

Téte António a déclaré que, dans un contexte international marqué par les conflits, la montée des tensions géopolitiques, les difficultés économiques et la nécessité de restaurer la confiance dans le multilatéralisme, les principaux points à l'ordre du jour de l'Angola sont la paix et la sécurité internationales ainsi que la réforme du système multilatéral.

Parmi les autres priorités du pays figurent la défense des intérêts et des priorités de l'Afrique, la mise en oeuvre du Pacte pour l'avenir et des Objectifs de développement durable, ainsi que le renforcement du rôle de l'Angola dans la diplomatie internationale, selon le ministre.

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Dans l'interview, dont la version intégrale sera publiée prochainement, le ministre affirme que la situation actuelle exige de l'Angola une politique étrangère de plus en plus proactive, et non plus seulement réactive.

« L'expérience historique de notre pays nous confère une légitimité particulière pour parler de paix, de dialogue, de médiation et de résolution des conflits. Mais cette expérience doit se traduire par une influence diplomatique concrète, surtout dans un système international en pleine mutation », explique-t-il.

Dans ce contexte, il souligne trois priorités, la première étant « la défense ferme du multilatéralisme, car, malgré ses imperfections, l'ONU demeure l'espace le plus complet pour la recherche de solutions collectives ».

Le chef de la diplomatie angolaise plaide donc pour que la voie à suivre ne soit pas l'abandon du système, mais sa réforme afin de le rendre plus représentatif, démocratique et efficace.

Il souligne que sa deuxième priorité est de renforcer la voix de l'Afrique concernant la réforme du Conseil de sécurité, le financement du développement, les questions d'endettement, le changement climatique et la sécurité alimentaire - des sujets sur lesquels, selon lui, les pays africains doivent agir avec une plus grande unité.

Sa troisième priorité est de transformer la diplomatie en résultats concrets, insistant sur le fait qu'une bonne politique étrangère ne se mesure pas uniquement au nombre de discours ou de réunions, mais aussi à la capacité de favoriser la compréhension mutuelle, d'attirer les investissements, de promouvoir la paix, de défendre les intérêts nationaux et d'apporter des avantages concrets à la population.

« L'Angola doit avoir davantage confiance en sa capacité d'intervention diplomatique. Nous sommes un pays qui comprend profondément le coût de la guerre et la valeur de la paix. Nous possédons donc une expérience qui peut être utile non seulement pour nous, mais aussi pour les autres pays qui cherchent à surmonter les conflits », exhorte Téte António.

Il affirme que si les principes peuvent être conjugués au pragmatisme, la souveraineté à la coopération et la défense des intérêts nationaux à une vision véritablement africaine et internationale, l'Angola peut jouer un rôle de plus en plus important dans la construction d'un ordre international plus équilibré.

Il ajoute que, dans un monde de plus en plus divisé, l'Angola doit s'efforcer de bâtir des ponts et non des fractures, afin de contribuer à l'unité des États africains et d'éviter que leurs positions ne soient fragmentées par des intérêts particuliers.

La 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ouverte officiellement le 8 de ce mois, a pour thème « Restaurer la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies qui apporte des résultats pour tous », soulignant ainsi l'importance de renforcer les capacités du système multilatéral à répondre efficacement aux nouveaux défis mondiaux.

Elle est présidée par l'Ambassadeur Khalilur Rahman, Représentant permanent du Bangladesh auprès des Nations Unies, élu en juin dernier selon le principe de la rotation géographique entre les groupes régionaux de l'ONU pour un mandat d'un an, qui a débuté ce mois-ci.

L'Assemblée générale des Nations Unies est le principal organe délibératif, représentatif et normatif de l'ONU. Elle réunit les 193 États membres pour débattre des grandes questions internationales et adopter des orientations politiques relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Elle prend également en compte le développement durable, la promotion et la protection des droits de l'homme, le droit international, la coopération économique internationale, l'action climatique, l'aide humanitaire et le renforcement du système multilatéral.

La Charte des Nations Unies confère à l'Assemblée générale des pouvoirs lui permettant de jouer un rôle central dans la définition des priorités de l'Organisation, la promotion du dialogue politique entre les États Membres et l'adoption de résolutions et de déclarations orientant la coopération internationale et l'action des organes, agences, fonds et programmes du système des Nations Unies.

La principale composante politique de la session de l'Assemblée générale est la Semaine de haut niveau, qui réunit chaque année les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères, les représentants des organisations internationales, des institutions financières internationales et d'autres acteurs de la communauté internationale.

Outre le débat général, la Semaine de haut niveau comprend diverses réunions de haut niveau, des sommets thématiques, des réunions ministérielles, des dialogues interactifs, des événements parallèles et des réunions bilatérales, au cours desquels les États Membres présentent leurs priorités nationales, renforcent leurs partenariats stratégiques, promeuvent des initiatives d'intérêt commun et participent activement à la définition des grandes orientations de l'agenda international.