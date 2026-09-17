Angola: Le Projet Angola Digital compte désormais 180 points d'accès Internet gratuits

16 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JH/CRB/SB

Benguela — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, Mário Oliveira, a annoncé mercredi, à Benguela, que le Projet Angola Digital dispose de 180 points d'accès Internet gratuits répartis dans 18 des 21 provinces du pays.

Le gouvernant s'exprimait lors de la cérémonie de réouverture d'une école primaire rénovée et agrandie dans le cadre de la responsabilité sociale du Projet Angola Digital, promu par le Fonds d'Appui au Développement des Communications (FADCOM), en partenariat avec d'autres organismes.

Selon Mário Oliveira, le déploiement de ces points d'accès gratuits s'inscrit dans les efforts du gouvernement angolais pour améliorer la connectivité et l'alphabétisation numérique, permettant ainsi à un plus grand nombre de citoyens d'accéder à Internet dans différentes régions du pays.

« Dans tout le pays, au sein du Projet Angola Digital, nous comptons environ 180 points d'accès Internet gratuits répartis dans 18 provinces », a déclaré le ministre, assurant que le projet continuera de se développer.

Le ministre a ajouté que, parallèlement à Angola Digital, le projet Conecta se développe afin de garantir l'accès à Internet par satellite et, selon lui, est déjà présent dans 18 provinces.

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