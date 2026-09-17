Afrique: L'Angola réaffirme l'importance d'une réforme des Nations Unies

Luanda — L'Angola a réaffirmé ce jeudi l'importance d'une réforme des Nations Unies, et plus particulièrement du Conseil de sécurité, afin de « corriger la sous-représentassions historique de l'Afrique » au sein de cet organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité mondiales.

Cette position a été définie par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, lors d'un entretien avec ANGOP à Luanda, à l'occasion de la participation de l'Angola à la Semaine de haut niveau de la 81e session des Nations Unies, qui se tient du 22 au 28 de ce mois à New York, aux États-Unis.

Le ministre considère la réforme du Conseil de sécurité comme indispensable et urgente, car l'architecture des Nations Unies reflète largement la réalité géopolitique de 1945 et non celle du monde actuel.

« Après plus de 80 ans, il existe un décalage flagrant entre le poids politique, démographique et économique des différentes régions et leur représentation au sein des principaux organes de l'organisation mondiale », a-t-il déclaré.

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Il est souligné que ce déséquilibre est flagrant, car l'Afrique, bien qu'étant l'une des régions les plus affectées par les décisions du Conseil et contribuant de manière significative aux opérations de maintien de la paix, ne dispose d'aucun siège permanent.

L'Union africaine considère cette situation comme une injustice historique qu'il convient de corriger.

L'Afrique souhaite obtenir au moins deux sièges permanents pour les pays africains, assortis de toutes les prérogatives des membres permanents, y compris le droit de veto tant qu'il existe, ainsi que cinq sièges non permanents, l'Union africaine (UA) devant désigner les représentants africains qui occuperont ces sièges.

« La réforme est actuellement débattue au sein des négociations intergouvernementales (NIG) de l'Assemblée générale, mais le processus est de facto bloqué depuis de nombreuses années en raison de désaccords sur des questions fondamentales, telles que le nombre de nouveaux sièges, leurs titulaires, la création de nouveaux membres permanents, le rôle du droit de veto et les modalités de la représentation régionale », explique-t-il.

Le ministre rappelle que le chef d'État angolais, João Lourenço, alors président de l'Union africaine, avait souligné en 2025 la lenteur et le caractère excessivement procédural des négociations, arguant que deux décennies de discussions sans résultats concrets étaient déjà excessives.

Il indique que l'UA continue de réaffirmer sa position commune et a décidé que les États africains devraient faire de la réforme du Conseil de sécurité une priorité dans leurs interventions à la 81e Assemblée générale et dans leurs relations avec leurs partenaires internationaux.

Selon lui, le défi consiste désormais à passer de la reconnaissance générale de la nécessité d'une réforme à une décision politique concrète.

Il note toutefois que la réforme de l'ONU doit être plus large et ne pas se limiter au Conseil de sécurité.

Il est en effet nécessaire d'améliorer la représentativité et l'efficacité de l'Assemblée générale, de renforcer le système des institutions économiques et financières internationales et d'améliorer les mécanismes de prévention des conflits, de protection des droits de l'homme et de développement.

« Une réforme crédible doit reposer sur trois principes : la représentativité, l'efficacité et l'équité. Il ne suffit pas d'augmenter le nombre de membres ; il est indispensable de garantir que le Conseil soit en mesure de prendre des décisions et que celles-ci jouissent d'une plus grande légitimité auprès de la communauté internationale », souligne-t-il.

Pour Téte António, une contradiction est flagrante : l'ONU se veut une organisation universelle, mais son principal organe de sécurité conserve une structure qui exclut de façon permanente tout un continent, ce qui nuit à la légitimité même du Conseil.

C'est pourquoi il estime que l'Angola doit continuer à soutenir fermement la position commune africaine, contribuant ainsi à préserver l'unité du continent et, parallèlement, cherchant à nouer des alliances avec d'autres régions et États partageant le même besoin de réformer le système.

« La question n'est plus de savoir si le Conseil de sécurité doit être réformé, mais quand et comment cette réforme sera menée. Plus nous tardons, plus le risque de voir l'ONU perdre en crédibilité grandit, précisément au moment où le monde a le plus besoin d'un système multilatéral fort », insiste-t-il.

Par ailleurs, le ministre affirme que l'Angola devrait inscrire à son ordre du jour des questions telles que le financement du développement, la dette, la sécurité alimentaire, le changement climatique, l'industrialisation et la nécessité d'une plus grande participation des pays africains aux décisions internationales.

Il assure que l'Angola profitera de sa présence à New York pour approfondir les relations bilatérales, bâtir un consensus et faire connaître les positions angolaises et africaines, soulignant que le pays a participé activement aux dialogues sur la présidence de la 81e Assemblée générale, en intervenant au nom de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

« L'Angola ne devrait pas se rendre à l'Assemblée générale simplement pour réagir à l'agenda international. Il devrait chercher à contribuer à son élaboration. L'expérience acquise par le pays en matière de résolution des conflits, de médiation et de promotion de la paix régionale peut lui donner une voix propre », souligne-t-il.

L'Angola doit également défendre ses intérêts prioritaires et, pour cette session en particulier, le soutien à la candidature de l'Ambassadrice Josefa Sacko au poste de Directrice générale de la FAO constitue un objectif d'intérêt national et du continent africain, puisqu'elle est la seule candidate soutenue par l'Union africaine, selon le ministre.

Il souligne que l'Angola est appelé à participer activement, de manière cohérente et pragmatique, en conjuguant la défense des intérêts nationaux avec la promotion des priorités africaines et le renforcement du multilatéralisme, une participation qui « ne s'arrête pas au débat général, mais se traduit par des alliances, des initiatives et des résultats concrets tout au long de la session ».