Angola: Le ministre de la Défense met en lumière l'héritage d'Agostinho Neto pour la jeunesse

Luanda — Le ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, Lúcio Gonçalves Amaral, a mis en lumière ce jeudi à Luanda l'héritage d'Agostinho Neto pour la jeunesse à travers ses enseignements.

Le gouvernant a souligné la stature d'Agostinho Neto en tant qu'écrivain, poète, médecin et homme d'État international, une source d'inspiration pour les jeunes, le considérant comme une figure emblématique pour l'Angola, l'Afrique et le monde.

Lúcio Gonçalves Amaral s'exprimait lors de la cérémonie de levée du drapeau organisée à l'occasion des célébrations du 17 septembre, Journée du Fondateur de la Nation et Héros National, qui se commémore le même jour.

Il a déclaré que les enseignements du premier président de la République devaient continuer d'inspirer les générations actuelles et futures.

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Le vice-gouverneur de Luanda chargé du secteur politique et social, Manuel António Gonçalves, a quant à lui présenté les activités organisées dans la capitale dans le cadre des célébrations, notamment un concert symphonique et la signature d'un protocole relatif aux Archives nationales.

Il a souligné l'importance de préserver la mémoire d'Agostinho Neto, fondateur de la nation et premier président de la République angolaise.

Manuel Gonçalves a également exhorté la jeunesse à honorer les héros de la patrie et à s'informer sur l'histoire du pays, en insistant sur la préservation de la paix et la réconciliation nationale.

Dans le cadre des célébrations, placées sous le thème « Retournons à nos champs pour accroître la production agricole », une gerbe a été déposée sur la tombe d'António Agostinho Neto par le ministre de la Défense nationale.

Le 17 septembre est célébré en Angola comme la Journée du Fondateur de la Nation et Héros National, en l'honneur d'António Agostinho Neto, premier président de la République et proclamateur de l'indépendance nationale en 1975.

Né le 17 septembre 1922 à Kaxicane (Icolo e Bengo), António Agostinho Neto s'est distingué comme nationaliste, médecin et poète.

Il a été président de la République d'Angola jusqu'à sa mort, le 10 septembre 1979.