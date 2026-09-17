Afrique: Forum public de l'OMC - La Tunisie réaffirme son attachement à un système commercial multilatéral basé sur des règles et plus équitable

Genève — La Tunisie reste attachée à un système commercial multilatéral fiable et fondé sur des règles, contribuant à la réalisation d'un développement global et équitable, a indiqué le conseiller auprès de la Mission permanente de la Tunisie à Genève, Mondher Rejeb, estimant que le commerce constitue un levier du développement économique et social et un catalyseur pour renforcer l'intégration économique et le développement durable.

Dans une déclaration à l'agence TAP, en marge du Forum public de l'Organisation mondiale du commerce tenu à Genève du 15 au 17 septembre, il a rappelé que la Tunisie participe activement aux négociations en cours sur la réforme de l'organisation pour défendre un système commercial multilatéral plus juste, équitable et répondant aux priorités de développement des pays en développement.

Rejeb a expliqué que le processus de réforme de l'OMC occupe une grande partie des discussions actuelles, indiquant que les pays membres y placent de grands espoirs afin de relancer le rôle de l'organisation à la lumière des tensions géopolitiques actuelles.

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Et d'ajouter que la Tunisie insiste, dans le cadre de sa participation au processus de réforme, sur l'instauration d'un système commercial plus inclusif, juste et durable à travers le renforcement des règles de transparence, d'égalité et d'équité des chances, ainsi que le traitement des déséquilibres structurels caractérisant le système commercial mondial actuel et qui entravent la réalisation des aspirations des pays en développement.

Le responsable a estimé que la faiblesse de la participation du continent africain au commerce mondial, qui ne dépasse pas 2,9 %, malgré sa représentation de 18 % de la population mondiale, reflète une grande défaillance dans le système commercial mondial.

Il a affirmé, dans ce contexte, le soutien de la Tunisie à la réforme de l'OMC de manière à garantir son adaptation aux mutations et défis actuels, tout en préservant le consensus en tant que principe fondamental pour la prise de décision au sein de l'organisation, afin de consacrer les principes d'égalité, d'équité des chances et de renforcer la dimension développement du commerce.

Parmi les priorités défendues par la Tunisie dans ce processus figurent, selon Rejeb, le traitement des questions de développement qui concernent les pays en développement, en premier lieu la sécurité alimentaire, le soutien à l'industrialisation, la transition numérique et le renforcement des capacités, outre l'activation de l'interaction spécifique et différenciée.

Il a précisé que ces priorités sont de nature à renforcer l'intégration des pays en développement dans les chaînes de valeur mondiales, à soutenir la durabilité de leurs économies et à faciliter l'accès de leurs produits et services aux marchés tout en renforçant leur compétitivité.

S'agissant du rôle de la Mission permanente de la Tunisie à Genève, Rejeb a fait savoir qu'elle participe aux consultations et négociations au sein des comités de l'OMC et des groupes de négociation, et oeuvre à mettre en valeur les choix et positions de la Tunisie et à défendre ses intérêts dans les différents dossiers liés au commerce.

Il a ajouté que la mission représente l'État tunisien au sein de l'OMC, suit ses intérêts et les défend au sein de ses structures et comités concernées par les différents aspects liés au commerce, à l'instar de l'agriculture, des services, du développement, des droits de douane et de la propriété intellectuelle.

La mission oeuvre également à tirer profit des programmes de formation et de renforcement des capacités dispensés par l'OMC en assurant la participation des cadres tunisiens, outre la coordination avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations, ainsi que le secrétariat de l'organisation pour l'organisation d'ateliers nationaux dans plusieurs domaines prioritaires pour la Tunisie.