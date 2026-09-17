Afrique: La Mission permanente à Genève souligne l'attachement de la Tunisie à consacrer son approche nationale fondée sur l'ouverture de sa politique commerciale

TUNIS/Tunisie — La Tunisie s'attache à consolider la transparence de son régime commercial et l'ouverture de sa politique commerciale, qui repose sur la diversification de ses partenariats commerciaux et le développement de son intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, a indiqué le conseiller auprès de la Mission permanente de la Tunisie à Genève, Mondher Rejab.

Il s'agit également de renforcer la compétitivité de son économie, consolidant ainsi sa capacité à tirer profit des opportunités offertes par le système commercial multilatéral et à répondre aux transformations accélérées que connaît le commerce international.

Dans une déclaration accordée à la TAP, en marge du Forum public de l'Organisation mondiale du commerce tenu, du 165 au 17 septembre courant, Rejab a expliqué que la Mission s'emploie à mettre en évidence les réformes économiques et administratives adoptées par la Tunisie dans les domaines de la facilitation des échanges, de l'amélioration du climat des affaires et de la digitalisation des procédures, en présentant les notifications pertinentes au secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en coordination avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

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Il a rappelé que cet attachement reflète l'engagement de la Tunisie envers son approche nationale fondée sur la consolidation d'une politique commerciale ouverte, reposant sur la diversification de ses marchés, l'élargissement de la base de ses exportations et le renforcement de ses partenariats économiques.

Le renforcement de la présence de la Tunisie sur le continent africain constitue l'un des axes de cette orientation, notamment après son adhésion à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et au Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), a-t-il encore souligné.

La Mission s'emploie également à valoriser les initiatives prises par le pays dans le cadre de l'accompagnement des transformations que connaît le commerce mondial, notamment en ce qui concerne l'évolution continue du commerce des services et du commerce numérique.

A ce propos, le ministère du Commerce et du Développement des exportations élabore actuellement la Stratégie nationale du commerce électronique pour la période 2027-2031, avec le soutien de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Cette stratégie vise à faire de la Tunisie une plateforme régionale du commerce électronique, de l'innovation et des services numériques, a-t-il noté.

Ces efforts revêtent une importance capitale pour garantir que la Tunisie bénéficie des perspectives prometteuses offertes par le commerce extérieur, notamment, le commerce des services, en termes d'opportunités économiques et de nouveaux marchés, d'autant plus que le rôle croissant de l'innovation numérique et de l'intelligence artificielle dans le développement du commerce mondial et le renforcement de la compétitivité des entreprises s'accentue.

Selon les prévisions de l'OMC, l'intelligence artificielle devrait accroître le volume du commerce mondial d'environ 40 % d'ici 2040.

La Mission permanente de la Tunisie à Genève assure le suivi et la défense des intérêts tunisiens au sein des instances et des comités de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), tout en participant aux négociations et consultations consacrées aux différents dossiers commerciaux.

Ces dossiers portent notamment sur l'agriculture, les services, le développement, les droits de douane et la propriété intellectuelle, ainsi que sur les questions liées au commerce numérique et à la facilitation des échanges.

La Mission oeuvre, également, à tirer parti des programmes de formation et de renforcement des capacités proposés par l'OMC, en assurant la participation de cadres tunisiens à ces programmes.

Elle coordonne, par ailleurs, avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations et le secrétariat de l'OMC l'organisation d'ateliers nationaux dans plusieurs domaines prioritaires pour la Tunisie