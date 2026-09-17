TUNIS/Tunisie — La Directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, a souligné, jeudi au siège de l'Organisation à Genève, que « la Tunisie possède des ressources humaines qualifiées, qui constituent l'un de ses atouts les plus importants pour tirer profit des opportunités offertes par les transformations en cours dans les chaînes de valeur mondiales, outre sa position géographique proche de l'Europe ».

Lors d'une conférence de presse organisée en marge du Forum public de l'Organisation mondiale du commerce, qui se tient à Genève du 15 au 17 septembre 2026, Ngozi Okonjo-Iweala a estimé que ces atouts placent la Tunisie dans une position favorable pour bénéficier des opportunités économiques et commerciales disponibles entre l'Europe et l'Afrique, notamment, dans un contexte marqué par une tendance à la relocalisation des chaînes de valeur, et à un moment où les pays de la région cherchent eux aussi à tirer profit de cette dynamique.

Elle a affirmé que la Tunisie « dispose de tous les avantages » lui permettant de saisir cette opportunité, appelant à prendre les mesures nécessaires pour transformer ces atouts en opportunités concrètes, dans le contexte des transformations que connaissent les chaînes de valeur entre l'Europe et l'Afrique.