Afrique de l'Est: La Corne de l'Afrique appelée à transformer les prévisions d'El Niño en actions anticipatoires

Addis Ababa — L'Éthiopie a appelé les États membres de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) à renforcer les mesures anticipatoires face aux risques liés au phénomène El Niño, en mettant l'accent sur le financement précoce, la coordination régionale et la transformation des systèmes d'alerte précoce en actions concrètes.

Le Secrétaire exécutif adjoint de l'IGAD, M. Mohamed Abdi Ware, a souligné que les prévisions disponibles offrent à la région une occasion d'agir avant que les risques ne se transforment en crise.

Selon les prévisions de l'IGAD Climate Prédiction and Applications Centre (ICPAC),

Il a rappelé les conséquences des épisodes précédents, notamment les inondations de 2023 qui ont fait au moins 352 morts en Éthiopie, au Kenya et en Somalie et déplacé plus de 2,4 millions de personnes, selon les chiffres présentés lors du forum.

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« Nous ne pouvons pas arrêter la pluie, mais nous pouvons décider de ce qu'elle trouvera à son arrivée », a-t-il déclaré, appelant les États membres à activer leurs plans de préparation, à prépositionner les fournitures nécessaires et à renforcer le partage des alertes au-delà des frontières.

Pour sa part, le représentant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Dr Zeynu Ummer, a estimé que les vulnérabilités révélées par les précédents épisodes d'El Niño en matière de financement, de coordination transfrontalière, d'infrastructures et de planification des évacuations constituent également des défis de développement à long terme.

Il a appelé à intégrer la gestion des risques de catastrophe dans les budgets nationaux et à développer des investissements durables dans le stockage de l'eau, la restauration des bassins versants, les infrastructures de transport résilientes et la gestion conjointe des bassins transfrontaliers.

El Niño est un phénomène climatique lié au réchauffement des eaux de l'océan Pacifique, qui perturbe les précipitations et les conditions météorologiques.

Ce forum se tient alors que la Corne de l'Afrique se prépare à faire face aux éventuels impacts d'El Niño, dans le but de renforcer la préparation régionale, les systèmes d'alerte précoce et les mesures préventives avant que les risques liés au climat ne s'intensifient.