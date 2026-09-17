Ethiopie: Le stéréotype égyptien sur les pays du bassin du Nil fait plus de mal que de bien - Un chercheur chevronné

Addis Ababa — L'instrumentalisation politique du Nil par l'Égypte et la représentation stéréotypée des pays du bassin du Nil ont favorisé l'émergence de perceptions négatives au sein de l'opinion publique égyptienne à l'égard des pays du bassin en général, et de l'Éthiopie en particulier, a déclaré à l'ENA Abdushakur Abdussamad, chercheur senior au Centre d'études stratégiques et d'initiative d'intégration.

« Cette représentation, cette instrumentalisation, cette utilisation intensive des médias et ces campagnes médiatiques massives finissent par être plus néfastes pour l'opinion publique égyptienne qu'elles ne sont efficaces », a déclaré Abdushakur.

Il a expliqué que l'opinion publique égyptienne a été conditionnée à croire que le Nil est la seule source d'eau permettant à l'Égypte de subvenir à ses besoins.

« Cela implique que tout projet de développement entrepris par un autre pays sur le Nil se ferait au détriment de la part d'eau revenant au peuple égyptien, ancrant profondément cette idée dans la psyché de l'opinion publique égyptienne. »

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Le chercheur senior a noté que ce cadrage sert, dans une large mesure, un objectif médiatique visant à détourner l'attention des problèmes sociaux, politiques et économiques internes à l'Égypte.

« Cela contribue à son tour à véhiculer une image fortement biaisée et stéréotypée des autres pays du bassin du Nil. En conséquence, les générations qui ont grandi avec ce discours l'acceptent comme une vérité absolue, alors que la réalité qu'il faut mettre en avant est que cette ressource en eau est partagée, et non la propriété exclusive de l'Égypte », a-t-il expliqué.

Abdushakur a déclaré que la question avait ainsi été détournée d'un projet de développement intégrateur pour devenir une initiative exploitée à des fins politiques.

Ce chercheur chevronné a souligné que l'Égypte disposait de nombreuses autres ressources en eau. Le pays est bordé par la mer Méditerranée au nord et la mer Rouge à l'est, et dispose également de réserves d'eau souterraines.

« Cependant, animés par le désir de disposer d'une ressource gratuite ne nécessitant aucune charge financière supplémentaire, nos frères égyptiens se concentrent sur le Nil et cherchent à conserver un droit de veto sur son utilisation. »

Approfondissant le sujet du Nil, le chercheur principal a déclaré que l'Accord-cadre de coopération du bassin du Nil (CFA), également connu sous le nom d'Accord d'Entebbe, a confirmé que chacun a le droit de bénéficier des eaux du Nil.

Il a souligné que cet accord international juridiquement contraignant sert désormais de cadre régissant les relations entre les pays du bassin du Nil.

« Par conséquent, l'Éthiopie a tout à fait le droit d'en tirer profit et n'a jamais eu besoin d'autorisation, comme cela a été réaffirmé au cours des dernières décennies, pour exercer son droit légitime de répondre à ses besoins de développement, en particulier dans le domaine de l'hydroélectricité », a souligné Abdushakur.

Il a déclaré qu'il devait être clair que l'Éthiopie n'avait pas besoin de demander l'autorisation de qui que ce soit, puisque l'hydroélectricité est une source d'électricité renouvelable, sûre et propre. Il a ajouté que le pays « s'acquittait donc de son rôle de manière responsable sans nuire à personne -- un principe sur lequel l'Éthiopie insiste et dont la justesse a été prouvée, car la position éthiopienne est solide et n'a causé de préjudice à aucune partie ».

Il a souligné que les ministres éthiopiens de l'Eau, actuels et anciens, ont déclaré que l'utilisation par l'Éthiopie des eaux du Nil -- ainsi que de toutes ses ressources en eau dans les fleuves qui alimentent les pays voisins -- constituait un droit inhérent.

« Imaginez simplement qu'un pays qui fournit plus de 86 % des eaux du Nil Bleu se voie interdire l'utilisation de cette ressource vitale. Il s'agit à la fois d'une injustice et d'un parti pris considérable. »

Le chercheur principal a déclaré que l'Éthiopie, dès le début, avait invité les pays en aval et de transit à négocier au sujet du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), allant même jusqu'à proposer un partenariat pour le financement, la construction et l'exploitation.

« Malheureusement, cette invitation n'a pas été accueillie comme il sied à des partenaires partageant un destin commun. »

Abdushakur a ajouté que cette question avait été détournée d'un projet de développement intégrateur pour devenir une initiative exploitée à des fins politiques. « Mais l'instrumentalisation politique est éphémère, même si la fracture qu'elle crée dans l'opinion publique peut s'avérer difficile à surmonter à court terme. »