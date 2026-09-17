Afrique de l'Est: Un consensus se dessine sur le rôle de l'Éthiopie dans les affaires de la mer Rouge - Chercheur de l'IFA

Addis Ababa — « La quête de l'Éthiopie pour un accès souverain à la mer Rouge fait l'objet d'un consensus croissant », a déclaré Gizachew Asrat, chef de cabinet et chercheur principal chargé de la Corne de l'Afrique à l'IFA.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, M. Gizachew a indiqué que la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie prenait de l'ampleur et constituait un atout majeur pour la région de la mer Rouge.

Il a souligné qu'« il existe un large consensus sur les questions relatives à l'accès de l'Éthiopie à la mer ou à sa présence en mer ».

Aujourd'hui, l'accès de l'Éthiopie à la mer est de plus en plus considéré comme un droit stratégique légitime, motivé par la croissance démographique et économique du pays, l'expansion de ses échanges commerciaux à l'importation et à l'exportation, ainsi que par des intérêts de sécurité nationaux et régionaux pressants.

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La proximité géographique du pays avec la mer Rouge, associée à ses liens historiques avec les ports de la région, reste au coeur de son argumentaire en faveur de la recherche d'un débouché maritime durable.

L'Éthiopie a historiquement administré les ports de Massawa et d'Assab et disposait de capacités navales avant la sécession de l'Érythrée.

Le chercheur principal a en outre déclaré qu'il existait un consensus selon lequel l'Éthiopie devait être tournée vers la mer et jouer un rôle majeur dans ce domaine, tant sur le plan économique que sécuritaire.

Il a souligné l'importance de renforcer la confiance et la coopération entre les pays voisins et au sein de la communauté internationale.

Le chercheur a notamment insisté sur la nécessité de comprendre les véritables intentions qui sous-tendent la quête d'un accès à la mer de l'Éthiopie.

« Les aspects géopolitiques, géoéconomiques, technologiques et énergétiques, ainsi que tous les autres, sont interconnectés et étroitement liés entre le milieu maritime, la mer et la terre », a-t-il déclaré.

M. Gizachew a précisé que la nature interdépendante des défis régionaux exigeait des pays qu'ils se concentrent sur les menaces et les intérêts communs plutôt que de traiter la sécurité maritime et terrestre comme des questions distinctes.

À cet égard, le rétablissement d'un accès fiable à la mer pour l'Éthiopie est essentiel pour la paix, l'intégration régionale et la sécurité collective de la Corne de l'Afrique et au-delà, a-t-il affirmé.

« L'implication de l'Éthiopie dans la plateforme de la mer Rouge est un atout pour la région », a déclaré M. Gizachew, soulignant l'importance de la coopération et du partenariat régionaux.

La sécurité maritime doit également être examinée sous l'angle de perspectives géopolitiques et géoéconomiques plus larges, compte tenu notamment de l'importance stratégique des voies navigables mondiales et de la concurrence qui les entoure.

M. Gizachew a en outre souligné que l'Éthiopie fait partie intégrante du système économique et sécuritaire mondial et qu'elle doit donc continuer à s'impliquer dans les questions touchant à la mer Rouge et aux voies maritimes internationales.

« Nous faisons partie du monde et nous devons y jouer un rôle ; il est indéniable que l'Éthiopie devrait avoir un accès à la mer ou être bordée par la mer », a-t-il déclaré.

Il a souligné l'importance de collaborer étroitement avec les États et les institutions de la région, notant que le retour de l'Éthiopie à la mer serait non seulement déterminant pour son intérêt national, mais également crucial pour garantir la stabilité régionale.

Compte tenu de sa population nombreuse, de son économie en pleine croissance et de sa situation stratégique, le retour de l'Éthiopie à la mer constitue un impératif géopolitique vital pour garantir la sécurité maritime dans la Corne de l'Afrique et, plus largement, dans le corridor de la mer Rouge, a souligné le chercheur principal.

En tant que nation enclavée la plus peuplée au monde, la volonté stratégique du pays de renouer avec les corridors de la mer Rouge et du golfe d'Aden constitue un pilier fondamental tant pour sa survie nationale que pour son intégration géopolitique au sens large.