Congo-Kinshasa: Exploitation responsable des ressources naturelles, Droits Humains - Samuel Mbemba déterminé à accélérer la mise en oeuvre du Plan d'action national sur les Principes Volontaires !

La salle Kasaï du Pullman de Kinshasa a servi de cadre pour le lancement, le mardi 15 septembre 2026, de la table ronde consacrée autour du thème « Dynamisation de la mise en oeuvre du plan national sur les Principes volontaires », par Samuel Mbemba, Ministre des Droits Humains.

Le Ministre Samuel Mbemba a ouvert une réunion importante ce mardi 15 septembre 2026 à l'hôtel Pullman de Kinshasa. L'objectif : relancer l'application des Principes volontaires dans le secteur minier.

Plusieurs diplomates étaient présents, dont l'ambassadeur de Suisse en RDC. Le Ministre les a remerciés pour leur soutien en faveur d'une exploitation des ressources naturelles plus juste et respectueuse des droits de chacun.

« Votre présence témoigne de l'intérêt partagé pour la consolidation d'un secteur extractif responsable, respectueux des Droits humains d'une part, et d'autre part, contribuant durablement à la politique de bonne gouvernance des ressources naturelles en général. », a déclaré le Ministre.

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Cette rencontre visait à faire le point sur les progrès réalisés, repérer les obstacles restants et fixer des priorités claires. Elle a réuni les autorités, les entreprises minières, la société civile et les communautés locales pour favoriser un dialogue direct et constructif.

« Je souhaite donc que cette rencontre soit avant tout un moment de dialogue constructif, mais surtout un point de départ vers une mise en oeuvre plus dynamique, coordonnée et efficace des Principes Volontaires en RDC », a-t-il ajouté.

Après la réunion, les participants se sont retrouvés chez l'ambassadeur de Suisse pour un moment d'échange convivial. Pour rappel, les Principes volontaires sont un ensemble de règles internationales qui guident les entreprises minières pour qu'elles travaillent dans le respect des droits humains.