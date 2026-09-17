Congo-Kinshasa: L'Inter Fédération s'offre une nouvelle permanence à Tshangu !

Pour se rapprocher de la population de la Tshangu et relancer ses activités, le Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), dirigé par Laurent Batumona, vient d'ouvrir un nouveau local au coeur du district. Selon Virginie Lifoa Liembe, Secrétaire Générale Adjointe du parti, cette initiative vise à créer un espace de travail digne des cadres et à maintenir un contact direct avec les citoyens. En s'implantant ainsi sur le terrain, le MSC entend renforcer sa présence et mieux coordonner ses actions à l'approche du dialogue national et des prochains grands rendez-vous politiques en RDC.

Le lundi 14 septembre 2026, les cadres, militants et sympathisants du MSC se sont réunis à l'immeuble Sofide. À cette occasion, le président interfédéral de la Tshangu, Bionick Mbo Moleli, a reçu les clés et le matériel nécessaires à l'installation des nouveaux bureaux des mains du Secrétaire Général du parti, l'honorable Jean Rombeaut Mulengi Nzala, et de la Secrétaire Générale adjointe, Virginie Lifoa.

Cette nouvelle implantation au centre de la Tshangu permet au parti d'organiser plus facilement ses rencontres et ses projets politiques, quelques semaines seulement après la réorganisation de son équipe dirigeante locale.

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Grâce au soutien de son leader Laurent Batumona, la direction du MSC franchit ainsi une étape importante dans le développement et la structuration de ses équipes sur le terrain.

Un investissement d'ancrage dans la population

L'occupation de cette permanence, représente un effort financier conséquent pour l'interfédération de la Tshangu. Un choix pleinement assumé par la Secrétaire Générale Adjointe chargée des femmes et personnes vulnérables, Virginie Lifoa, qui a fait savoir : "L'acquisition d'une permanence, c'est le signe que nous nous installons ici pour durer, explique la Sga en remettant l'enveloppe. Nous voulions un lieu visible, accessible à tous, pour montrer que nous devons mener notre politique de proximité plus près de nos populations."

Ce bureau a un espace d'accueil et des bureaux pour les membres du bureau. Il intègre une salle de réunion modulable destinée à accueillir des conférences, des débats publics et des ateliers thématiques.

Située sur le boulevard Lumumba, dans la commune de Masina, cette nouvelle adresse va regrouper les activités du parti et offrir un cadre de travail adapté à ses responsables.

Pour le MSC, être présent sur place est essentiel pour rester à l'écoute des réalités quotidiennes de la population.

Avec la prise de possession imminente de ce lieu, le MSC inter-fédération de Tshangu confirme sa volonté de peser davantage sur l'échiquier politique et de renforcer la coordination de ses troupes à l'approche du dialogue national et d'autres enjeux politiques de l'heure de la RDC.

Derrière la démarche politique du MSC se cache aussi une stratégie d'implantation bien rodée. Le MSC avec le Secrétaire Général Jean-Rombeaut Mulengi imprime une dynamique et se dote d'un véritable quartier général de la Tshangu. Stockage du matériel de militantisme, réunions stratégiques, formation des cadres : tout est pensé pour optimiser les futures campagnes de terrain.

Dans un contexte où le numérique prend une place prépondérante dans la communication politique, le MSC de Laurent Batumona fait le pari inverse, ou plutôt complémentaire, du retour au contact physique et visuel.