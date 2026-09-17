Congo-Brazzaville: Instruction civique - Des jeunes appelés à honorer le drapeau national

17 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

La ligue des anciens étudiants des universités russes a récemment commémoré à Brazzaville, en collaboration avec les activistes du mouvement Avenir du Congo, la date officialisant le drapeau national comme symbole de l'Etat. A cette occasion, ils ont proposé aux pouvoirs publics d'instaurer une journée du drapeau de la République du Congo.

A l'exemple des pays comme la Russie, les diplômés de Russie ont souhaité rendre hommage à l'un des principaux emblèmes de la fierté nationale de l'indépendance du Congo. Cette célébration s'est faite par le déploiement d'un drapeau de plus de 100 mètres présentant les attributs vert, jaune et rouge.

Ainsi, pour le représentant de la Ligue des anciens étudiants formés en Russie, Altes Ofoulou, le drapeau national n'est pas simplement une combinaison de vert, de jaune et de rouge. « Il est l'histoire de notre pays figée dans ses couleurs : nos forêts et nos fleuves sans fin, le soleil chaleureux et l'or de l'amitié, ainsi que le sang des héros qui se sont battus pour notre liberté », a-t-il indiqué.

Il a appelé à ne pas considérer le drapeau comme un simple morceau de tissu. «Une journée du drapeau permettra à nos enfants de s'en souvenir et de pouvoir dire que le Congo, c'est nous », a souligné Altes Ofoulou.

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De son côté, Bienvenue Okouango, officier militaire formé lui aussi en Russie, a rappelé la valeur de ce drapeau qui est pour sa profession bien plus qu'un symbole de l'Etat. « C'est l'étendard sous lequel nous prêtons serment et partons au combat. Ces trois couleurs sont celles de notre sang, notre terre et notre liberté conquise dans la lutte contre l'oppression coloniale », a-t-il dit, promettant de défendre la patrie et les citoyens, sans ménager ses forces.

L'issu de la cérémonie a, par ailleurs, donné lieu à une série de questions-réponses sur l'histoire du Congo. Les gagnants ont reçu des commémoratifs des drapeaux de la République du Congo. Rappelons que c'est le 18 août 1959 que l'Assemblée constituante du Congo a approuvé le projet du drapeau national et dès septembre 1959, il a officiellement acquis le statut de symbole de l'Etat.

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