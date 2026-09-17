Congo-Brazzaville: Électricité - La Banque mondiale prête à renforcer son appui financier au pays

Le secteur de l'électricité au Congo pourrait bénéficier de financements supplémentaires de la Banque mondiale (BM) et de ses partenaires. La question de mobilisation des ressources financières nécessaires a été évoquée, le 16 septembre à Brazzaville, au cours d'une rencontre entre le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, et une forte délégation de l'institution financière internationale.

Le renforcement de la coopération entre le Congo et le Groupe de la BM dans le secteur de l'électricité était au coeur des échanges du ministre Bruno Jean Richard Itoua avec la délégation de la BM conduite par le directeur de division Afrique centrale, Cheik F. Kanté, comprenant aussi le nouveau directeur de la Société financière internationale (SFI), ainsi que la nouvelle représentante résidente du Groupe de la Banque mondiale au Congo, Charlotte Ndaw Sako.

Les partenaires de la BM ont réaffirmé la disponibilité de l'institution financière à accompagner les efforts du gouvernement pour améliorer durablement l'offre et la distribution d'électricité.

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Cette rencontre a surtout permis aux deux parties de passer en revue le portefeuille des projets soutenus par la BM dans le secteur énergétique congolais, notamment le Projet d'amélioration du secteur de l'électricité (Pasel). Doté d'un financement de 100 millions de dollars, soit environ 60 milliards FCFA, ce projet accompagne les efforts du gouvernement dans les domaines du transport et de la distribution de l'électricité.

Pour Cheik F. Kanté, l'enjeu est désormais d'accélérer la mise en oeuvre des actions prévues afin de contribuer à l'amélioration de la situation électrique du pays. « Nous sommes venus rencontrer le ministre pour passer en revue l'important portefeuille que nous soutenons ici, avec la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre du Pasel », a assuré Cheik F. Kanté.

Hormis le financement déjà mobilisé, les discussions ont porté sur les mesures à mettre en oeuvre à court et à long terme pour répondre aux difficultés qui affectent le secteur électrique, notamment les délestages et les insuffisances dans l'approvisionnement. Le responsable de la BM a salué le travail engagé par le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique autour d'un plan destiné à identifier les difficultés actuelles et à définir des réponses durables. « Nous avons été agréablement surpris par le fait que le ministre et son équipe ont déjà travaillé sur un plan sur lequel nous sommes parfaitement alignés », a-t-il déclaré.

Ce plan devrait permettre, selon l'émissaire de la BM, d'apporter des réponses aux problèmes immédiats tout en préparant des solutions de plus long terme, dans un contexte où la demande en électricité est appelée à progresser avec le développement de l'économie et l'installation de nouvelles entreprises.

Si les 100 millions de dollars déjà affectés au Pasel constituent une enveloppe substantielle, la banque estime que des ressources supplémentaires seront nécessaires pour répondre à l'évolution des besoins nationaux. Dans cette perspective, l'institution financière internationale indique travailler avec d'autres partenaires en vue de mobiliser des financements additionnels.

Cette perspective doit permettre d'élargir les capacités d'intervention dans le secteur et d'accompagner les ambitions du gouvernement en matière d'amélioration de l'accès à l'électricité.