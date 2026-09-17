Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - Amir Abdou veut mettre les Etalons sur orbite

Le sélectionneur des Etalons, Amir Abdou, a dévoilé dans la matinée du jeudi 17 septembre 2026, lors d'une conférence de presse, la liste des 25 joueurs retenus pour les prochaines échéances de la sélection nationale. Les Etalons affronteront successivement le Bénin, le 25 septembre à Ouagadougou, la République centrafricaine, le 28 septembre à Casablanca, avant de défier l'Argentine en match amical, le 3 octobre à Buenos Aires.

Une nouvelle page s'ouvre pour les Etalons. Sous la conduite d'Amir Abdou, les Burkinabè entament leur campagne des éliminatoires de la CAN 2027 avec le Bénin en ligne de mire, le 25 septembre à Ouagadougou. Pour Amir Abdou, cette nouvelle aventure doit démarrer sous de bons auspices. « L'objectif, c'est de bien partir », a déclaré le technicien, qui entend préparer son équipe en s'appuyant notamment sur une analyse approfondie des adversaires. Son staff a ainsi recueilli des données sur le temps de jeu des internationaux, leurs performances et leur situation en club.

La préparation des Etalons s'effectuera cependant dans un délai particulièrement court. Le regroupement est prévu les 20 et 21 septembre, soit quelques jours seulement avant la réception du Bénin. « On aura très peu de temps pour travailler », a reconnu le sélectionneur. Il compte néanmoins mettre ses joueurs dans les meilleures conditions afin qu'ils soient prêts pour cette première sortie.

La liste dévoilée traduit également la volonté d'intégrer progressivement une nouvelle génération. Plusieurs jeunes joueurs font leur apparition, notamment en défense, au milieu de terrain et en attaque. Amir Abdou veut trouver un équilibre entre les cadres et les jeunes talents. Une combinaison qui doit, selon lui, permettre d'insuffler un « souffle nouveau » tout en conservant les fondamentaux de l'équipe nationale.

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Le technicien entend également apporter des changements dans l'entrejeu. Selon lui, les Etalons avaient besoin de davantage de gabarit et d'impact au milieu de terrain. Sur le plan offensif, il mise sur la créativité de plusieurs joueurs, notamment les jeunes appelés à apporter leur fraîcheur et leur explosivité.

Face au Bénin, le sélectionneur s'attend à une opposition relevée. Il reconnait les qualités des Guépards, qui ont réalisé une bonne dernière Coupe d'Afrique des nations. Le staff burkinabè dit avoir étudié leur comportement, leurs statistiques ainsi que les secteurs dans lesquels ils pourraient être mis en difficulté.

Amir Abdou veut aussi tirer profit de l'avantage du terrain. Il appelle toutefois ses joueurs à maitriser leurs émotions devant leur public. « Quand ça arrive au pays, ça touche le coeur directement », a-t-il expliqué, estimant que le staff devra accompagner les joueurs dans la gestion de cette pression particulière.

Concernant les absences, le sélectionneur a notamment évoqué le cas de Bertrand Traoré, dont le retour à la compétition reste progressif. Il estime que le capitaine doit d'abord retrouver du rythme avant de prétendre à un retour en sélection. Le technicien a également expliqué l'absence de Cyriaque Bi Irié , liée, selon ses propos, à des contraintes personnelles et à des discussions autour de sa disponibilité pour les rencontres.

Pour les deux premières journées, Amir Abdou ne cache pas ses ambitions. Interrogé sur ce qu'il considère comme un « bon résultat » face au Bénin et à la Centrafrique, il a été catégorique. « Un résultat, c'est de gagner ». Le sélectionneur affiche ainsi la volonté de prendre les six points avant de se tourner vers le rendez-vous amical contre l'Argentine.

Cette dernière rencontre constitue, aux yeux du technicien, une opportunité importante pour les Etalons et une belle vitrine pour le Burkina Faso. Malgré la longue distance entre Casablanca et Buenos Aires, il espère que les conditions de voyage permettront aux joueurs de récupérer suffisamment avant cette affiche internationale.

La première étape reste toutefois le Bénin. Pour Amir Abdou, les Etalons devront faire preuve d'efficacité, de discipline et d'un état d'esprit collectif pour réussir leur entrée et donner le ton de cette nouvelle campagne.