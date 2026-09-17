Cameroun: Foumban - Une mère meurt après un repas, deux enfants hospitalisés

Une mère est décédée et deux enfants sont hospitalisés à Foumban après un repas de couscous à la sauce tomate et poisson. Le parquet a ordonné une autopsie.

Le quartier Koukouet-Maloum, à Foumban, est sous le choc. Une famille a été frappée par une toxi-infection présumée. La mère n'a pas survécu.

Une autopsie a été ordonnée. Le parquet enquête. Et les habitants, eux, cherchent à comprendre.

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Les faits : un repas, trois victimes

Lundi 16 septembre 2026, en soirée, une famille du quartier Koukouet-Maloum, à Foumban, partage un repas de couscous accompagné d'une sauce tomate aux poissons. Le lendemain, les trois membres une mère et ses deux enfants présentent de violentes douleurs abdominales.

Leur état se dégrade rapidement. La mère, dont le pronostic vital est engagé, est évacuée vers l'Hôpital Régional Annexe de Foumban. Ses deux enfants sont également admis. Malgré les soins, la mère succombe. Les deux enfants restent pris en charge par les services médicaux.

Selon les premières constatations médicales relayées par les autorités, il pourrait s'agir d'une toxi-infection alimentaire communautaire.

L'autopsie ordonnée par le parquet

Le corps de la défunte a été déposé à la morgue de l'Hôpital Régional Annexe de Foumban. Sur instruction du Procureur de la République, une autopsie sera pratiquée. Elle devra déterminer la cause exacte du décès.

Une enquête a été ouverte. Elle devra établir les circonstances exactes de ce nouveau drame, notamment l'origine de la contamination. La proximité entre la consommation du repas et l'apparition des symptômes constitue un élément central de l'investigation.

Contacté par téléphone, un responsable de l'Hôpital Régional Annexe de Foumban confirme la prise en charge des deux enfants. Il n'était pas en mesure, à l'heure où nous écrivons, de communiquer leur état de santé précis. Le parquet de Foumban n'a pas répondu à nos sollicitations avant publication.

Une semaine après Foumbot, un nouveau drame

Ce drame survient une semaine seulement après celui de Foumbot, dans le même département du Noun. Le 9 septembre 2026, 18 personnes avaient été prises en charge à l'hôpital de district de Foumbot après avoir consommé un repas à base de maïs et de haricots.

Selon un communiqué du directeur de l'établissement rapporté par Mutations, cinq personnes étaient décédées. Une était arrivée sans vie. Quatre autres sont mortes pendant leur prise en charge. Deux patients avaient été transférés au Centre hospitalier régional de Bafoussam. Onze autres étaient pris en charge dans un état jugé stable.

Le repas incriminé était du kontchap, un mets traditionnel local à base de maïs et de haricot, très consommé dans la région du Noun. Un lézard de couleur blanche aurait été retrouvé dans la marmite, selon des témoignages de riverains. Aucun lien formel n'a été établi entre cette découverte et les décès.

Deux drames en une semaine. Deux repas familiaux. Neuf morts. Et des questions qui se multiplient.

Les intoxications alimentaires au Cameroun : un problème récurrent

Les drames de Foumban et Foumbot ne sont pas des cas isolés.

Selon les données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 200 cas d'intoxication alimentaire ont été enregistrés au Cameroun en 2024, impliquant 35 enfants. La mortalité liée aux intoxications alimentaires reste élevée : 30 décès pour 164 cas notifiés, selon un rapport de l'OMS publié en août 2026.

Dans la Région africaine, les aliments insalubres touchent plus de 91 millions de personnes et causent 137 000 décès par an.

Une étude de surveillance des résidus de pesticides menée en 2021 dans sept régions du Cameroun et une enquête d'hygiène réalisée en 2022 dans cinq marchés ont révélé des pesticides non conformes dans 70 % des échantillons.

Le Cameroun s'est doté d'une loi-cadre sur la sécurité sanitaire des aliments en 2018. Le projet « Marché Alimentaire Sain » a été lancé en juin 2023 dans deux marchés pilotes de Douala Ndogpassi et New Deido. Mais les résultats restent en deçà des besoins.

Ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas

À ce stade, plusieurs éléments restent non confirmés.

La cause exacte du décès de la mère n'est pas établie. L'autopsie devra déterminer si la mort est liée à une toxi-infection alimentaire, à un autre facteur, ou à une combinaison de causes.

L'origine de la contamination n'est pas connue. Le repas couscous, sauce tomate, poissons sera analysé. Les conditions de conservation, de préparation et de cuisson seront examinées.

L'état de santé des deux enfants hospitalisés n'a pas été communiqué par les autorités sanitaires. Nous n'avons pas pu obtenir de précision sur leur pronostic.

Aucune information ne permet, à ce stade, d'établir un lien entre ce drame et celui de Foumbot. Les deux événements sont survenus dans le même département, à une semaine d'intervalle. Mais les repas, les lieux et les familles sont différents.

Que s'est-il passé à Foumban ?

Une mère et ses deux enfants ont été hospitalisés après un repas de couscous à la sauce tomate et poisson. La mère est décédée. Les deux enfants sont toujours hospitalisés.

Pourquoi une autopsie a-t-elle été ordonnée ?

Le Procureur de la République a ordonné une autopsie pour déterminer la cause exacte du décès. Le corps a été déposé à la morgue de l'Hôpital Régional Annexe de Foumban.

Qu'est-ce qu'une toxi-infection alimentaire communautaire ?

C'est une intoxication provoquée par la consommation d'aliments contaminés par des bactéries, virus ou parasites. Elle touche plusieurs personnes ayant partagé le même repas.

Y a-t-il un lien avec le drame de Foumbot ?

Aucun lien n'a été établi à ce stade. Les deux drames sont survenus dans le même département, à une semaine d'intervalle, mais concernent des repas et des familles différents.