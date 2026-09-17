Sénégal: La chaine de télévision France 24 interdite de diffusion en Guinée

Dakar — La Haute autorité de la communication (HAC) de la Guinée a annoncé jeudi l'interdiction "avec effet immédiat" de la diffusion, dans le pays, de France 24, une chaine de télévision internationale française.

"La chaine de télévision internationale +France24+ est interdite de diffusion avec effet immédiat sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée, par tous les vecteurs techniques", indique la HAC dans un communiqué rendu public.

Elle souligne en même temps que l'autorisation de diffusion de la chaine de télévision est révoquée et les accréditations de presse de l'ensemble de ses correspondants, envoyés spéciaux et collaborateurs retirées.

Cette décision fait suite à une mise en demeure servie mercredi à la chaine de télévision par la Haute autorité de la communication de la Guinée.

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La HAC reproche à la chaine de télévision d'avoir employé un "qualificatif inapproprié", dans l'une de ses éditions d'information pour désigner le président Mamady Doumbouya.

La HAC avait notamment sommé France 24 de procéder au retrait des termes "président putschiste" de toutes ses plateformes de diffusion et de prendre les mesures éditoriales nécessaires sur l'ensemble de ses canaux numériques.

L'autorité de régulation guinéenne déclare dans son communiqué avoir pris la décision d'interdiction de la chaine de télévision après constaté "un refus manifeste, délibéré et caractérisée de sa direction d'appliquer la décision de mise en demeure.

La chaine de télévision affirme de son côté avoir présenté des excuses, mercredi, selon l'Agence France presse.

La Haute autorité de la communication avait déjà mercredi prononcé retrait immédiat de l'accréditation journalistique accordée à Mamadou Diawo Barry, le correspondant du journal Jeune Afrique, lui reprochant, dans un communiqué, des "manquements professionnels".