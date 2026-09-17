Congo-Kinshasa: Ituri - Les agents de la RVA réclament 8 mois d'arriérés de salaires

Les agents et cadres de la Régie des voies aériennes (RVA) en Ituri réclament le paiement de huit mois d'arriérés de salaires ainsi que l'octroi d'une prime de risque sanitaire.

Dans une lettre adressée au directeur général de la RVA et rendue publique mercredi 16 septembre 2026 Bunia, ils dénoncent également les conséquences de la fermeture de l'aéroport de Bunia sur les recettes de la régie.

Depuis février 2026, les agents et cadres de la RVA à Bunia affirment ne plus percevoir leurs salaires. Une situation qu'ils jugent aggravée par la fermeture de l'aéroport de Bunia aux vols commerciaux depuis mai 2026 en raison de l'épidémie d'Ebola, privant la régie d'une grande partie de ses recettes.

Prime de risque sanitaire

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Par l'entremise de leur syndicat, ils exigent le paiement immédiat des huit mois d'arriérés de salaires. Les travailleurs demandent également l'instauration d'une prime de risque sanitaire. Selon eux, ils sont exposés à l'épidémie d'Ebola lors des opérations de contrôle des passagers et des bagages des vols humanitaires et commerciaux, sans disposer d'équipements de protection individuelle adéquats.

Les agents s'interrogent par ailleurs sur le maintien de la fermeture de l'aéroport alors que le trafic routier reste ouvert. Ils estiment que cette situation pourrait également favoriser la propagation de l'épidémie.

Enfin, ils plaident pour la mise en oeuvre d'un plan de relance des vols à Bunia afin de permettre la reprise des activités aériennes et l'amélioration des recettes de la RVA.

Jusqu'à présent, la direction générale de la RVA n'a pas réagi à ces revendications.