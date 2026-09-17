Congo-Kinshasa: Haut-Uele - L'insécurité bloque les récoltes et fait monter les prix des denrées

17 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À Dungu et dans plusieurs autres territoires de la province du Haut-Uele, l'insécurité liée à la présence d'éleveurs nomades Mbororo affecte l'économie locale. Les producteurs agricoles peinent à acheminer leurs récoltes vers les marchés. La situation concerne principalement les axes Dungu-Doruma, Dungu-Bitima, ainsi que Dungu-Afu, ont indiqué des sources locales mercredi 16 septembre 2026.

Dans plusieurs zones du territoire de Dungu, les agriculteurs disent limiter leurs déplacements par crainte d'incidents sur les routes. Conséquence : une partie des récoltes reste dans les villages, où le surplus finit parfois par pourrir.

« Nous produisons, mais maintenant l'accès au marché devient compliqué », explique un habitant joint au téléphone par Radio Okapi.

Cette difficulté d'approvisionnement se répercute directement sur les prix dans les marchés du chef-lieu du territoire. Selon Justin Belepai, vice-coordonnateur de la société civile-forces vives de ce territoire, le prix d'un bassin de farine de manioc est passé d'environ 12 000 francs congolais à près de 20, voire 25 000 francs. Même constat pour d'autres produits. Il s'agit entre autres du riz qui est passé de 500 Francs à 750, voire 800 Francs le petit verre.

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Pour les producteurs, l'insécurité complique l'écoulement des récoltes et réduit les échanges entre les villages et les grands centres de consommation.

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