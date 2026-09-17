Congo-Kinshasa: RGPH-2 - De Kananga, Mbuji-Mayi jusqu'à Kabinda, Guylain Nyembo porte le plaidoyer pour un pays mieux connue et mieux planifiée

De Kananga à Kabinda en passant par Mbuji-Mayi, le message du Ministre d'État, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, sur le deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-2) a été le même, mais avec à chaque étape une nouvelle résonance au contact des réalités locales : « Mieux connaître la population, c'est mieux comprendre le pays pour mieux planifier son développement. » C'est dans cet esprit que Guylain Nyembo a entamé, le 14 septembre 2026, cette nouvelle étape de sa mission de sensibilisation en faveur du RGPH-2, dans l'axe Centre de la République démocratique du Congo (RDC).

Première étape de cette tournée : Kananga (Kasai Central), où le Ministre d'État a été accueilli par le Gouverneur de cette province, Joseph-Moïse Kambulu Nkonko. Lors des échanges avec les autorités locales et les forces vives, il a insisté sur l'importance d'une mobilisation collective pour assurer la réussite de cette opération d'intérêt national.

Quelques heures plus tard, le même plaidoyer s'est poursuivi dans la province voisine du Kasaï-Oriental, à Mbuji-Mayi, auprès du Gouverneur Jean-Paul Mbwebwa Kapo et des institutions provinciales, ainsi que des composantes de la société.

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Une même exigence : sortir de l'approximation pour mieux planifier

D'une province à l'autre, l'enjeu demeure fondamental : disposer des données fiables, actualisées et représentatives de la population congolaise. Combien sommes-nous ? Où vivons-nous ? Quelle est la structure de notre population ? Quels sont ses besoins ? Autant de questions auxquelles le RGPH-2 doit permettre d'apporter des réponses précises, indispensables à la planification du développement et à l'élaboration des politiques publiques mieux adaptées aux réalités du terrain.

Après Kananga et Mbuji-Mayi, Guylain Nyembo a poursuivi par route son déplacement jusqu'à Kabinda, dans la province de la Lomami, où il est arrivé tard dans la nuit. Le 15 septembre, comme dans les autres provinces, le Ministre d'État a échangé avec les autorités locales et les forces vives. Une nouvelle étape qui traduit la volonté de maintenir le dialogue au plus près des territoires et de faire de l'appropriation du RGPH-2 une dynamique véritablement nationale.

Et partout où il passe, Guylain Nyembo ne cesse de l'expliquer : derrière une statistique, il y a une réalité humaine ; derrière un chiffre, il y a un territoire, des familles, des besoins et des aspirations. Connaître la population congolaise avec précision, c'est donner au pays les moyens de mieux décider, mieux investir et mieux préparer son avenir. Le RGPH-2, c'est l'affaire de tous.