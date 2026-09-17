Congo-Kinshasa: Harmonisation du calendrier parlementaire, Session budgétaire - L'Assemblée nationale et le Sénat s'accordent !

Au lendemain de l'ouverture de la session ordinaire de septembre, les membres de bureau des deux chambres du Parlement se sont réunis ce mardi 15 septembre 2026 afin d'harmoniser leurs travaux. Sous la direction d'Aimé Boji, Président de l'Assemblée nationale, et de Jean-Michel Sama Lukonde, Président du Sénat, un programme commun d'activités a été défini pour cette session principalement consacrée au budget.

Les équipes ont passé en revue les priorités de travail : l'examen du projet de loi de finances 2027, le suivi de l'action gouvernementale et le traitement des dossiers en attente.

À la fin de la rencontre, les porte-paroles des deux chambres se sont adressés à la presse.

Pour l'Assemblée Nationale, le Rapporteur Jacques Djoli a indiqué :

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« Les deux Présidents de Chambre, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale, ont restitué une pratique parlementaire qui permet aux deux Bureaux de se concerter avant les travaux parlementaires sur l'impératif d'harmonisation du calendrier. Il était donc important, après la séance d'ouverture solennelle, que nous puissions nous retrouver très rapidement pour fixer les axes de cette session de septembre 2026 et permettre ainsi une fluidité du travail des deux Chambres. »

Pour la Chambre haute, la Rapporteure Nefertiti Ngudianza a rassuré sur les priorités :

« Ce qui est à retenir, c'est que la priorité des priorités pour la session de septembre a toujours été la loi budgétaire. Nous allons nous y atteler en toute urgence. Il ne faudrait pas oublier que nous avons aussi la tâche de revoir la loi référendaire par rapport aux réserves émises par la Cour constitutionnelle. Et après cela, évidemment, il y a le train quotidien du travail parlementaire, c'est-à-dire le contrôle parlementaire et tout ce qui va avec. »

Une démarche républicaine qui vise à garantir la cohérence et l'efficacité du travail parlementaire pour répondre aux attentes du peuple congolais.