Tunisie: Condamné à la peine capitale, il décroche son diplôme universitaire avec mention 'Très bien'

Un détenu de la prison civile de Harboub, à Médenine, condamné à la peine capitale dans une affaire pénale, a soutenu avec succès son travail de fin d'études et obtenu, mercredi, le diplôme national en Technologie de l'information avec la mention "Très bien".

Dans un communiqué publié, jeudi, le Comité Général des Prisons et de la Rééducation (CGPR) explique que le détenu a pu poursuivre ses études universitaires en prison et qu'il avait obtenu en 2022 un diplôme en gestion informatique en 2020 avant de se spécialiser en technologie de l'information.

Le CGPR a souligné l'importance accordée à la possibilité, pour les personnes détenues, de poursuivre des études universitaires ou de bénéficier d'une formation professionnelle en milieu carcéral. Ces dispositifs constituent l'un des principaux mécanismes mis en place pour renforcer leurs qualifications, développer leurs compétences et favoriser leur préparation à la réinsertion sociale, selon la même source.

Pour le Comité, cette réussite reflète aussi la détermination du détenu à poursuivre ses études et à développer ses compétences.

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Dans le communiqué du Comité, un hommage est rendu aux efforts du personnel carcéral, des enseignants et de tous les acteurs impliqués, notamment les professeurs et les établissements universitaires, qui ont contribué à créer les conditions nécessaires à la réussite du détenu.

Tout en réaffirmant son engagement à soutenir le droit des détenus à l'éducation et à la formation, le CGPR a indiqué que plusieurs détenus de différents établissements pénitentiaires poursuivent leurs études secondaires et universitaires en prison.

Le Comité rappelle que les personnes détenues souhaitant poursuivre leurs études peuvent en faire la demande auprès de la direction de leur unité pénitentiaire. Celle-ci veille, dans la mesure du possible, à mettre à leur disposition les espaces d'étude, les salles informatiques ainsi que le matériel nécessaire à la poursuite de leur parcours universitaire.

L'administration effectue cette démarche en coordination avec les professeurs et les établissements d'enseignement supérieur concernés.