Tunisie: TRANSTU - Une nouvelle ligne de bus relie El Ouardia à la place de Barcelone

17 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Société des transports de Tunis (TRANSTU) a mis en service une nouvelle ligne de bus reliant la station « Farhat Hached » à la place de Barcelone à la région d'El Ouardia, a annoncé jeudi la société.

Cette nouvelle desserte a été créée à la suite d'une étude de terrain menée par la TRANSTU en réponse aux demandes de ses usagers résidant dans la région d'El Ouardia, dans le cadre de ses efforts visant à améliorer ses services et à faciliter les déplacements quotidiens des citoyens.

D'une longueur de 5,8 km à l'aller et de 6,2 km au retour, le nouvel itinéraire dessert notamment El Ouardia 6, la municipalité de Kabbaria, La Cagna, l'avenue du 13-Août et Bab Alioua, avant d'arriver à la station « Farhat Hached » à la place de Barcelone.

Dans le sens inverse, les bus emprunteront le même itinéraire.

La TRANSTU assurera quotidiennement quatre trajets sur cette ligne. Deux départs sont prévus le matin, à 6h00 et 7h00, depuis la station El Ouardia 6, tandis que deux autres trajets seront assurés l'après-midi, à 16h30 et 18h30, au départ de la station « Farhat Hached » à la place de Barcelone.

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