Niger: Washington revient par la grande porte au pays

Selon des informations relayées par Mena Today, le gouvernement américain a approuvé un financement pouvant atteindre 414 millions de dollars pour un projet d'uranium au Niger, une décision perçue comme une victoire diplomatique pour Washington, deux ans après l'expulsion des forces américaines du pays.

La US Development Finance Corp a validé cette facilité de crédit destinée au minier canadien Global Atomic, pour son projet Dasa, présenté comme le gisement d'uranium à plus haute teneur d'Afrique.

Cet investissement renforce l'accès américain à une ressource stratégique, alors que le Niger, septième producteur mondial d'uranium, est en conflit avec le groupe français Orano, longtemps dominant dans le secteur. Selon des sources citées par Mena Today, ce financement marque une percée pour Washington, dont les relations avec Niamey s'étaient dégradées après le coup d'État de 2023 et le départ des forces américaines en 2024, les nouvelles autorités s'appuyant depuis sur des paramilitaires russes.

Des risques sécuritaires persistants

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Le projet reste exposé à d'importants risques : attaques jihadistes répétées et tentative de mutinerie le mois dernier contre la présidence et une base aérienne stratégique. Face à des corridors d'exportation vers la côte de plus en plus dangereux, Global Atomic envisagerait une route alternative via l'Algérie, dont le rapprochement avec Niamey s'est confirmé cet été par l'envoi d'avions pour aider à contrer la dernière tentative de coup d'État.

L'uranium, ajouté l'an dernier à la liste américaine des minéraux critiques, relance ainsi l'intérêt de Washington pour des réserves nigériennes déjà disputées avec Orano, qui a lancé une procédure d'arbitrage international après avoir perdu le contrôle de plusieurs actifs miniers dans le pays.