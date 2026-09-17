Tunisie: Ligue 1 - Mise à jour de la 3e Journée - ST - Faire sensation

Le ST tentera surtout de faire valoir son pragmatisme, démontrer sa capacité à privilégier l'efficacité et le réalisme pour convertir ne serait-ce qu'une seule occasion en but.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Stade Tunisien n'est pas avantagé par le calendrier. Pas de tour de chauffe en croisant un adversaire à la portée et dans son bastion. Que des cadors rencontrés jusque-là, le CSS, l'USM et aujourd'hui le CA, excepté peut-être l'ESHS affronté au Bouali Lahouar. Le Stade n'a pas été ménagé par le tirage certes, mais s'il a accusé un retard à l'allumage en pliant face aux Usémistes et contre les Clubistes Sfaxiens, il a réagi de manière claire et autoritaire en ramenant un succès mérité d'Hammam-Sousse.

Cet après-midi donc, l'heure n'est plus à la relance, mais à la confirmation pour un onze stadiste qui a su se réinventer récemment et qui peut compter sur plus d'une doublure pour remplir les blancs comme on dit.

Pléiade d'options au niveau des trois lignes

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Match indécis en perspective, donc, aujourd'hui entre le ST et le CA, un derby imprévisible qui efface souvent les écarts de niveau au classement. Ce faisant, quel onze type nous proposerait le coach stadiste du côté du Bardo ? Si l'audace a été payante à Hammam-Sousse avec les titularisations de nouvelles têtes, à l'instar de l'axial Hassine Refai, le latéral droit Fedi Abdi et le pivot Boubacar Diop, face au Club Africain, l'exigence de vécu et de métier amènerait le coach à revisiter son onze type, quoiqu'en football, généralement, on ne change pas une équipe qui gagne. De prime abord, seuls quelques joueurs seraient en ballottage, mais l'on retrouverait cependant Atef Dkhili dans les bois, Aziz Saïhi sur le flanc gauche et Fedi Abdi sur le côté droit avec la possibilité de voir Hedi Khalfa débuter sur ce même flanc droit. Au coeur de la défense, si Rayed Derbali et Hassine Refaï devraient former la charnière, Hazem Khemiri , Skander Sghaïer et Mounir Jelassi sont aussi de sérieux candidats pour occuper l'axe.

Au milieu à présent, ça foisonne de possibilités et d'options. Le coach pourrait toutefois opter pour la continuité, mais ce n'est pas garanti. L'on retrouverait alors le demi-offensif sénégalais Mamne Thioune avec ses deux compatriotes, le relayeur Boubacar Camara et le pivot Boubacar Diop. Cependant, le coach peut aussi opter pour deux autres joueurs aux côtés de Mamne Thioume, à savoir Rafaeddine Riahi, un joueur au registre plus technique et l'Ivoirien Yussuf Touré, une sentinelle qui a davantage de faculté à casser les lignes de transmission clubistes. Enfin, en attaque, avec le trident Youssef Saâfi-Fakhreddine Ben Youssef-Baraket Hmidi, le Stade semble armé pour porter le danger, alors que l'ailier gauche Amine Khemissi, le polyvalent Wael Ouerghemi et la pointe Amadou Ndiaye sont tous aussi concernés par des titularisations ou sinon des incorporations en cours de jeu.