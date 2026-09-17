Tunisie: Swiver obtient l'homologation de l'ANCE - La facturation électronique devient enfin simple pour les entreprises tunisiennes

La plateforme Swiver annonce l'obtention de l'homologation officielle du Ministère des Technologies de la Communication et de l'Agence Nationale de Certification Électronique (ANCE). Cette validation permet désormais aux entreprises utilisatrices de signer légalement leurs factures électroniques directement depuis l'application, dans un cadre strictement reconnu par l'État.

Sécurisation des processus de facturation

De nombreuses entreprises tunisiennes font actuellement face à un dilemme : utiliser des systèmes de signature non homologués pour aller vite, au risque de s'exposer à des sanctions juridiques, ou ralentir leur cycle de facturation pour chercher une solution technique conforme. En obtenant cette certification, Swiver règle ce problème de conformité.

Chaque document signé via la plateforme possède une valeur probante certifiée, sans nécessiter de montages techniques ni l'intervention d'un prestataire externe supplémentaire.

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Interopérabilité : une seule clé pour tous les usages

Le principal avantage opérationnel de cette homologation réside dans son interopérabilité matérielle. Les utilisateurs de Swiver peuvent désormais utiliser la même clé USB certifiée par l'ANCE qu'ils emploient déjà pour leurs déclarations auprès des organismes publics, comme la CNSS.

Pour les dirigeants de TPE/PME et les professions libérales, cette nouveauté simplifie considérablement la gestion quotidienne. En centralisant le matériel, une clé unique suffit désormais pour l'ensemble des démarches officielles.

De plus, le traitement est entièrement natif, puisque l'étape de signature s'intègre automatiquement au flux de facturation existant de l'outil. Cette fluidité opérationnelle, obtenue par la suppression des étapes manuelles de validation, réduit efficacement les délais de traitement des documents.

Mise en conformité des filiales internationales

Cette validation légale s'adresse également aux filiales de groupes multinationaux opérant en Tunisie. La plateforme Swiver leur fournit un cadre de signature électronique conforme aux exigences locales, leur permettant de s'aligner sur la réglementation tunisienne tout en maintenant les standards de gestion imposés par leurs maisons mères.