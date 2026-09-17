Tunisie: Visa Schengen pour la France - Quand la quête d'un rendez-vous vire au calvaire

La prise de rendez-vous en ligne pour la constitution d'un dossier pour l'obtention d'un visa Schengen pour la France s'apparente aujourd'hui au parcours du combattant pour ceux qui veulent aller au pays de Vercingétorix. La réduction du quota de visas attribués aux citoyens maghrébins s'est répercutée sur l'activité du centre dont l'une des principales prestations consiste à offrir ses services afin de faciliter la procédure de dépôt des dossiers de demande de visas et qui a, au cours de ces dernières années, considérablement réduit la fréquence des rendez-vous en ligne pour les demandes de visas schengen.

Conséquence: les délais d'attente de prises de rendez-vous en ligne se sont rallongés notablement atteignant jusqu'à trois mois d'attente et plus. Face à un site de réservation, la plupart du temps non opérationnel, la colère des usagers a déferlé, ces derniers mois, sur les réseaux sociaux. Dépités, contrariés, ressentant un énorme sentiment de frustration, ces derniers, désirant se rendre en France pour divers motifs, ont multiplié les tentatives pendant des jours et des semaines pour obtenir un rendez-vous en ligne sur le site de TLS mais sans résultat.

Seuls quelques chanceux sont arrivés par "miracle" à obtenir le précieux sésame à des heures improbables de la journée non sans avoir effectué, eux aussi, plusieurs tentatives pour obtenir un rendez-vous. Mona fait partie des citoyens qui ont en fait l'expérience. Ayant prévu, l'année dernière, d'effectuer une visite familiale avec ses filles à son mari qui réside et travaille en France, la jeune femme qui, a effectué la démarche classique en créant un compte et en remplissant le formulaire en ligne sur le site officiel France-Visas, afin d'obtenir un numéro d'inscription. Elle a, ensuite, multiplié les tentatives sur le site de TLS afin d'obtenir un rendez-vous en ligne mais sans succès.

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Ayant pratiquement perdu espoir, la jeune femme voit un jour, avec surprise, le calendrier des rendez-vous s'afficher sur son écran. "J'ai effectué de nombreuses tentatives sur le site afin d'obtenir un rendez-vous en ligne. La mention veuillez réessayer plus tard s'affichait à chaque fois. Je me rappelle d'une expérience qui était très stressante pour moi, il fallait rester connecté pour pouvoir tomber sur le calendrier des rendez-vous qui s'affiche rarement sans savoir à quelle heure de la journée. Finalement, après moult tentatives, le calendrier des rendez-vous s'est affiché. J'avais perdu pratiquement espoir de pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne. Il a fallu, à ce moment-là, procéder très rapidement afin de choisir une des dates indiquées avant que ce service en ligne ne se referme à nouveau et ne devienne non opérationnel. C'est une véritable course contre la montre. Après, lorsqu'on choisit la date, on a la possibilité, en payant des frais supplémentaires de choisir entre deux options, à savoir prime time ou premium qui sont des prestations supplémentaires, permettant de bénéficier de certains avantages comme pouvoir effectuer le dépôt du dossier en dehors des horaires de travail et éviter les longues files d'attente".

Cette pénurie de créneaux de rendez-vous en ligne a vu, ces dernières années, émerger un marché très lucratif. Des agences de voyage, qui ont flairé le bon filon, jouent, aujourd'hui, le rôle d'intermédiaire et offrent leurs services, en se proposant d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour l'obtention d'un rendez-vous en ligne, en contrepartie de frais pouvant atteindre jusqu'à trois cent dinars par personne.

Malgré cela, et face à ces blocages à répétition, le sentiment de frustration prévaut chez de nombreux citoyens qui préfèrent pour certains choisir, désormais, des destinations aux démarches plus souples.