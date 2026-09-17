Togo: Virilité express - Quand les réseaux sociaux vendent du rêve

« Retrouvez votre virilité en 30 minutes. » « Devenez infatigable au lit. » Si l'on en croit les réseaux sociaux, la solution à tous les maux masculins tiendrait dans une gélule, un sirop ou, pour les plus audacieux, un bonbon aromatisé au gingembre, écrit Focus Infos.

Pillules, poudres, huiles, boissons énergisantes et mélanges de plantes aux noms mystérieux envahissent quotidiennement les fils d'actualité de milliers d'internautes, promettant des performances dignes d'un marathonien olympique, sans ordonnance, sans avis médical, et souvent sans la moindre information fiable sur ce qu'il y a réellement dedans.

On aimerait croire à ce miracle en flacon. Le problème, c'est que la nature n'a pas encore inventé le bouton « performance » qu'on active en 30 minutes chrono avec une gorgée de sirop acheté via un lien Facebook douteux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Derrière ces publicités aux couleurs criardes et aux témoignages « avant/après » toujours étonnamment convaincants, se cache un vaste marché parallèle, où l'absence de contrôle sanitaire n'a d'égal que l'enthousiasme des vendeurs. Certains produits, non homologués, peuvent contenir des substances actives non déclarées, potentiellement dangereuses pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou sous traitement médical, un détail que les publicités, curieusement, oublient toujours de mentionner entre deux emojis de flammes.

Le vrai secret pour retrouver énergie et vitalité, lui, reste désespérément moins vendeur : sommeil suffisant, alimentation équilibrée, activité physique régulière et, en cas de doute persistant, une bonne vieille consultation médicale.

Moins spectaculaire qu'un bonbon magique promis en story Instagram, certes. Mais nettement plus fiable, et sans risque de mauvaise surprise à l'ouverture du colis.