Togo: Fiscalité - L'OTR digitalise la Taxe professionnelle unique

Fini les journées perdues dans les centres des impôts. L'Office togolais des recettes (OTR) a lancé sa nouvelle plateforme numérique dédiée à la Taxe professionnelle unique (I-TPU), une réforme présentée comme une étape majeure dans la modernisation de l'administration fiscale togolaise.

« À partir d'aujourd'hui, pour les opérations couvertes par la plateforme, il ne sera plus nécessaire de se rendre systématiquement dans un centre des impôts, de faire la queue, de consacrer une journée entière à l'accomplissement de ses obligations fiscales », a résumé, lors du lancement, le ministre des Finances et du Budget Georges Essowé Barcola.

Déclaration, liquidation, paiement : toutes ces démarches pourront désormais se faire en quelques minutes, depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Conçue en priorité pour les petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises, les artisans et les commerçants relevant du régime de la TPU, la plateforme met fin à des procédures jusqu'ici largement manuelles, avec déclarations papier et ressaisies par les agents.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Trois bénéfices sont mis en avant : une modernisation des opérations, une simplification des démarches pour les contribuables, et une plus grande équité dans le traitement des dossiers, quel que soit le centre des impôts dont dépend l'usager.

Une attention particulière portée à l'inclusion numérique

Consciente que tous les contribuables ne disposent pas du même niveau d'aisance avec les outils numériques, l'OTR a conçu un outil pour fonctionner sur un téléphone d'entrée de gamme et un réseau basique.

Une précaution qui fait écho à une mise en garde du président du Conseil, Faure Gnassingbé, qui avait averti en février 2025 que « la digitalisation peut facilement devenir un levier d'exclusion » si elle n'est pas pensée de manière inclusive.

Un plan d'accompagnement des contribuables a d'ailleurs été demandé à l'OTR pour éviter tout effet d'exclusion.

L'I-TPU n'est présenté que comme la première marche d'un chantier plus vaste : l'opérationnalisation des organes de recours attendus par le secteur privé doit intervenir dans les prochaines semaines, et d'autres réformes de simplification sont annoncées. Les entreprises togolaises sont d'ores et déjà invitées à se préparer à ces changements, l'OTR assurant vouloir les accompagner dans cette transition.

Au-delà de la technique, l'appel lancé aux contribuables se veut sans détour : payer l'impôt, ce n'est pas seulement respecter une obligation légale, c'est contribuer directement au financement des routes, des écoles, des centres de santé et des politiques publiques.

Le lancement de la plateforme s'est déroulée en présence de la directrice générale de l'OTR, Chantal Yawa Tsegan, et du président du patronat Laurent Coami Tamégnon.