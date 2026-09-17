Togo: Numérique et agriculture, deux filières d'avenir plébiscitées

17 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Muteber Kiliç, ambassadrice de Turquie à Lomé, a présenté jeudi le bilan du programme de bourses universitaires octroyées par son pays.

Environ 200 étudiants togolais en ont déjà bénéficié, sur un total de 15 000 étudiants africains couverts par le dispositif à l'échelle du continent.

Ankara prend en charge les frais de transport, de scolarité, d'hébergement et accorde une allocation mensuelle.

En 2026, 16 étudiants togolais devraient s'envoler pour la Turquie

Pour la diplomate, cette progression régulière des effectifs togolais illustre une relation universitaire fondée sur le principe du gagnant-gagnant.

Les boursiers s'orientent massivement vers des filières porteuses : ingénierie informatique, intelligence artificielle, science des données, ainsi que systèmes modernes d'agriculture.

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