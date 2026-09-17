Tunisie: Raoued - Fin de la vente anarchique sur les trottoirs et espaces publics

17 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité de Raoued (gouvernorat de l'Ariana) a averti, dans un communiqué, tous les résidents, commerçants et vendeurs ambulants, qu'il est strictement interdit de s'installer pour exposer et vendre des marchandises en dehors des lieux désignés à cet effet (marchés quotidiens et hebdomadaires).

Cette interdiction inclut également les autres zones où l'occupation est interdite, en particulier les trottoirs et les espaces publics non destinés à l'exposition et à la vente.

Elle rappele que les endroits autorisés dans la région à l'exposition et à la vente de marchandises se trouvent seulement à l'intérieur du marché quotidien de Sidi Amor et du marché hebdomadaire de Chotrana.

D'après la même source, cette mesure vise à organiser l'espace public et à préserver la sécurité et la fluidité de la circulation des piétons et des véhicules, tout en évitant les perturbations causées par l'installation anarchique ainsi que l'exploitation illégale du domaine public.

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