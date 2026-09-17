Tunisie: Aménagement du territoire - Le pays, pionnier mais confrontée au défi de la mise en oeuvre

17 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Tunisie figure parmi les pays pionniers dans le domaine de l'aménagement du territoire, mais le principal défi réside aujourd'hui dans les mécanismes de gouvernance et la capacité à mettre en oeuvre les orientations et choix définis dans les documents de planification territoriale, a indiqué Mohamed Ben Ghaffar, chef de l'unité de gestion par objectifs chargée de l'élaboration du Schéma directeur d'aménagement du territoire national (SDATN).

Dans une déclaration à Diwan FM, en marge du lancement d'un atelier consacré à la présentation des résultats de la première phase de l'étude d'élaboration du SDATN, Ben Ghaffar a précisé que l'élaboration de ce schéma se déroule en sept étapes.

Cette démarche comprend notamment une comparaison de l'expérience tunisienne avec celles de plusieurs pays, ainsi qu'un diagnostic des différents secteurs et l'identification des parties prenantes et des intervenants concernés par la mise en oeuvre.

Selon le responsable, ces travaux doivent permettre d'élaborer une vision réalisable et de garantir l'efficacité du Schéma directeur d'aménagement du territoire national.

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L'atelier vise à présenter les principaux résultats de la première phase de l'étude et à favoriser leur appropriation par les différentes parties prenantes. Il permettra également de recueillir leurs propositions et recommandations afin que le SDATN réponde aux attentes des collectivités territoriales, notamment celles des régions et des districts, selon la même source.

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