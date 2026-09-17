Ile Maurice: Steven Moothoocurpen reste en cellule jusqu'au 24 septembre

17 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Le dossier ne se refermera pas cette semaine. Steven Moothoocurpen restera en détention policière jusqu'au 24 septembre, après une décision rendue jeudi par la magistrate Geetika Rampoortab, siégeant au tribunal de district de Moka.

Directeur de compagnie, Moothoocurpen est soupçonné d'avoir participé à un complot visant à entraver le cours de la justice, dans le cadre de l'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur des fuites présumées d'informations confidentielles.

À l'audience, l'inspecteur Sivanenden Thandrayen, de la FCC, a fait état d'une enquête qui demeure active. Deux suspects ont déjà été interrogés, tandis que plusieurs appareils saisis au cours des deux dernières semaines (des téléphones et des ordinateurs portables) font toujours l'objet d'analyses.

Pour les enquêteurs, ces examens pourraient ouvrir de nouvelles pistes. Leur exploitation est susceptible de faire émerger d'autres témoins, voire d'autres personnes susceptibles d'être impliquées dans cette affaire.

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Face à cette situation, Me Neil Pillay, qui représente Moothoocurpen, n'a pas insisté sur sa demande de remise en liberté. La détention policière se poursuit donc, le temps pour les enquêteurs de poursuivre l'exploitation des éléments recueillis.

Aucune conclusion définitive ne peut, à ce stade, être tirée quant aux responsabilités individuelles. L'enquête doit encore établir la nature exacte des échanges et des informations au coeur du dossier.

L'affaire reviendra devant le tribunal de Moka le 24 septembre. D'ici là, les téléphones et ordinateurs saisis pourraient encore livrer des éléments susceptibles de redessiner les contours de l'enquête.

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