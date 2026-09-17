Sénégal: Patronat sénégalais - Une ossature de plus de 30 champions du privé national

Loin des trois ou quatre organisations qui sont le plus souvent au-devant de la scène, l'ossature du secteur privé sénégalais est constituée de plus de 30 organisations officielles qui participent activement chacune, selon sa taille, son influence, ses moyens, à la vie économique du Sénégal.

Au Sénégal, les organisations patronales les plus actives sur le plan médiatique et les plus représentatives sont notamment la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), créée en 1983, dirigé par feu Mansour Kama jusqu'en 2020, date de son décès, le Conseil national du patronat du Sénégal (CNPS) ou CNP, dirigé par Baïdy Agne et créé en 1985, et le Mouvement des entreprises du Sénégal (MDES) de Mbagnick Diop.

Cependant, en dehors de ces trois organisations, plus d'une vingtaine de regroupements composés d'hommes d'affaires et d'investisseurs, de commerçants, d'acteurs de tous les secteurs de la vie socio-économique du pays se sont structurés. Et les organisations féminines ne sont pas en reste dans ce combat pour la défense des intérêts du secteur privé national et la création d'emplois.

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Parmi ces structures du patronat sénégalais, on a pour le secteur de l'industrie, l'Union des prestataires, des industriels et des commerçants du Sénégal (UPIC), le Syndicat professionnel des industries du Sénégal (SPIDS), le Groupement professionnel de l'industrie du pétrole du Sénégal (GPP), l'Association des industries et prestataires de services de la zone franche industrielle de Dakar (AIPS - ZFID) et l'Union des entreprises du domaine industriel de Dakar (UEDID).

Au-delà du CNP, du CNES et du MDES

On compte également des organisations qui comptent aussi bien des industriels que des acteurs d'autres secteurs tels que l'agriculture et le commerce. On peut citer l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS), l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal (UNCCIAS) dirigée par le maire de Kaolack, Serigne Mboup, et l'Union nationale des commerçants et industriels pour le développement économique et financier du Sénégal (UNACOIDEFS).

Il convient de noter aussi que la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) constitue aussi une organisation patronale. C'est aussi le cas de l'Union nationale des chambres des métiers (UNCM). Il y a aussi dans ce lot le Conseil national du Cru (CONACRU) logé à la Chambre de Commerce de Dakar, regroupant le Club de réflexion sur l'urbanisme (Cru).

Le patronat sénégalais, c'est aussi les acteurs et industriels de la pêche, de l'agriculture et du commerce avec des associations telles que le Groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal (GAIPES), l'Organisation des commerçants, agriculteurs, artisans et industriels du Sénégal (OCAAIS), le Syndicat des exportateurs des produits agricoles (SEPAS), l'Union patronale des mareyeurs-exportateurs du Sénégal (UPAMES) et les Conseillers du Commerce extérieur français (CCEF).

Le patronat, c'est aussi les investisseurs

En réalité, dans le secteur privé, les domaines clés de l'économie du pays ne sont pas laissés en rade. D'ailleurs, on a les Groupements économiques du Sénégal (GES) et le Club des investisseurs sénégalais (CIS) qui intervient dans 11 secteurs clés, dont l'industrie, le numérique, les hydrocarbures, le BTP, la santé et l'éducation. Il urge de noter que l'actuel ministre du Pétrole, Dr Abdourahmane Diouf, était directeur exécutif du CIS entre 2019 et 2020. Le Club des investisseurs français au Sénégal (CIFAS) n'est pas en reste quand on convoque le patronat sénégalais.

Pour le Bâtiment et les Travaux publics, on a le Syndicat professionnel des entrepreneurs de Bâtiment et de Travaux publics du Sénégal (SPEBTPS). Dans les mines, il y a le Syndicat des Mines de la République du Sénégal. Le Syndicat national de l'Ouest africain des Petites et moyennes entreprises et des Petites et moyennes industries (SYPAOA/PME/PMI) s'occupe quant à lui de la défense des intérêts des petites entreprises.

Concernant le secteur financier, l'Association professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Sénégal (APBEF) a vu le jour et le Syndicat des pharmaciens dans le domaine sanitaire réunit les acteurs pharmaceutiques.

Bien que très peu représentatives, les organisations féminines participent aussi à la vie active de l'économie nationale et à la création d'emplois. On peut noter ainsi le Réseau africain de soutien à l'entrepreneuriat féminin (RASEF), l'Association des femmes d'affaires et femmes commerçantes (AFAC) et la Solidarité des femmes leaders (SOFEL).

La Convention nationale État-employeurs privés renouvelée en avril après 26 ans

Aujourd'hui, ces structures travaillent chacune à son niveau avec ses moyens et son influence pour bâtir un marché du travail national compétitif et plus inclusif. D'ailleurs, c'est dans ce sens que la Convention nationale État-employeurs privés a été renouvelée le 23 avril dernier. Un partenariat noué en 1987 mais qui n'avait plus été renouvelé depuis 2000.

« La Convention nationale État-employeurs privés pour la promotion de l'emploi est bien plus qu'un simple dispositif d'insertion professionnelle. Elle est un véritable instrument opérationnel de la politique nationale de l'emploi, un levier stratégique qui permet de traduire les orientations publiques en actions concrètes, au bénéfice des jeunes et des entreprises », avait expliqué Amadou Moustapha Sarré, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique à l'époque.