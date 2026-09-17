Afrique: Voyages d'affaires - Le chef de l'État a quitté Abu Dhabi à destination de Dakar

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Abu Dhabi ce jeudi 17 septembre 2026 à destination de Dakar, au terme d'une mission de cinq jours qui l'a conduit à Washington puis aux Émirats arabes unis. L'annonce a été faite par la présidence de la République.

Après une mission de cinq jours à Washington puis aux Émirats arabes unis, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, sera de retour à Dakar ce jeudi, selon la présidence.

« En images, l'entretien qu'il a eu la veille au palais présidentiel avec Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. Le chef de l'État y a renouvelé de vive voix la solidarité du peuple sénégalais au peuple frère émirati dans le contexte actuel de guerre au Moyen-Orient, ainsi que son soutien aux initiatives de paix portées par Abu Dhabi », rapporte la présidence.

D'après notre source, le président sénégalais a remercié son homologue saoudien pour l'attention constante accordée au Sénégal et pour les orientations retenues pour finaliser un nouveau partenariat économique entre les deux pays dans les finances, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la logistique et le numérique.

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« De Washington à Abu Dhabi, le président de la République a rencontré en cinq jours les dirigeants du FMI et de la Banque mondiale, les entreprises américaines et le président des Émirats, pour consolider la confiance des partenaires du Sénégal et ouvrir de nouvelles perspectives de financement et d'investissement au bénéfice des Sénégalais », souligne le texte.