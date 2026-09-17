Ile Maurice: Le groupe Hinduja explore de nouvelles pistes d'investissement à Maurice

Une délégation de Hinduja Group et d'IndusInd International Holdings Ltd, conduite par le président Ashok P. Hinduja et le directeur Ajay Hinduja, a été reçue cet après-midi par le Premier ministre, Navin Ramgoolam. Les échanges ont porté sur de nouvelles perspectives d'investissement pour le conglomérat indien à Maurice, notamment dans les énergies renouvelables, le transport électrique et le secteur de la santé. Déjà implanté dans le pays, le groupe entend y consolider sa présence et capitaliser sur la position stratégique de l'île, à la croisée de l'Inde, de l'Afrique et des marchés internationaux.

Sur le volet santé, la délégation a proposé la mise en place d'un partenariat avec le P. D. Hinduja Hospital de Mumbai. L'objectif : développer des programmes de formation et d'échanges entre médecins mauriciens et spécialistes indiens, afin de renforcer les compétences locales et les liens entre les deux systèmes de santé. La rencontre a également permis d'aborder le rôle de Maurice comme passerelle financière vers le continent africain, en particulier pour la mobilisation de capitaux destinés à des projets africains - un axe qui s'inscrit dans la vocation traditionnelle de la place financière mauricienne comme point d'entrée des investissements vers l'Afrique. Concernant la mobilité verte, les discussions ont porté sur les 100 autobus électriques de Switch Mobility offerts par l'Inde à Maurice. Le groupe s'est dit ouvert à étendre cette collaboration à d'autres catégories de véhicules électriques, dans la continuité de cette initiative.

À l'issue de la rencontre, les représentants du Hinduja Group ont réaffirmé leur volonté d'examiner des projets concrets et économiquement viables, susceptibles de contribuer au développement de Maurice tout en renforçant les relations économiques entre le pays et l'Inde.