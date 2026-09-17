Ile Maurice: «Pour plein de raisons», Navin Ramgoolam ne va pas à New York

Le Premier ministre Navin Ramgoolam ne fera finalement pas le déplacement à New York pour la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Maurice sera représenté par le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful. La session s'est ouverte le 8 septembre alors que le débat général se tiendra du 22 au 28 septembre. Le ministre quittera le pays vendredi.

Le dossier Chagos : «Essentiel»

«Je suis délégué par le Premier ministre pour assister à la United Nations General Assembly, la semaine prochaine à New York. Il y aura plusieurs rencontres bilatérales et des événements parallèles auxquels nous participerons, notamment organisés par l'Union africaine et la coalition de l'Alliance des petits États insulaires. Ce sera une mission bien chargée. Je compte prendre la parole peut-être vendredi ou samedi de la semaine prochaine. Le dossier Chagos, un sujet essentiel, sera évoqué», nous a déclaré le ministre Ramful.

Pour rappel, initialement envisagé, le voyage de Navin Ramgoolam a été annulé à la fin août. Le Premier ministre avait alors expliqué que le coût élevé des billets d'avion et des hôtels pesait dans sa décision, dans un contexte où le gouvernement souhaitait limiter les dépenses publiques.

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Le 29 août, il avait déclaré : «Mo pe deside pou pa al UN akoz kou», tout en soulignant qu'un Premier ministre ne pouvait pas se contenter d'un hébergement de type Bed & Breakfast. Il avait également évoqué plusieurs dossiers nationaux urgents nécessitant sa présence à Maurice.

Le 7 septembre, interrogé une nouvelle fois sur son absence à New York, Navin Ramgoolam a assuré qu'il avait «plein de raisons» personnelles et professionnelles pour rester au pays.

Cette décision n'a pas été sans susciter des réactions dans la classe politique. Paul Bérenger, ancien Deputy Prime Minister, a vi vement critiqué l'absence de Navin Ramgoolam, estimant que le Premier ministre aurait dû être présent personnellement à New York pour poursuivre les efforts diplomatiques de Maurice sur le dossier des Chagos. Il a insisté sur la nécessité pour Maurice de maintenir la pression auprès de la communauté internationale.

Selon lui, l'absence de Navin Ramgoolam prive Maurice d'une occasion importante de défendre directement ses intérêts sur la scène internationale. Le Premier ministre, de son côté, a écarté ces critiques et maintenu sa décision de rester à Maurice.

À l'affût des Maldives

L'absence du Premier ministre ne signifie toutefois pas que le dossier des Chagos est relégué au second plan. Le sujet demeure au coeur des préoccupations diplomatiques mauriciennes en marge de cette 81e session de l'Assemblée générale.

Une attention particulière sera portée à la délégation des Maldives. Le gouvernement mauricien affirme suivre de près les démarches de cet archipel afin de prévenir toute tentative d'inscription officielle de revendication territoriale maldivienne concernant l'archipel des Chagos.

La présence du ministère des Affaires étrangères à New York devrait également permettre à la diplomatie mauri cienne d'aborder directement avec les autorités britanniques les retards concernant la mise en oeuvre des engagements liés aux Chagos.

En l'absence de rencontre directe entre les dirigeants à New York, les échanges se poursuivent par des canaux bilatéraux. Des visioconférences ont lieu entre Port-Louis et le Foreign Office britannique, notamment autour des aspects financiers et stratégiques du Chagos Deal.

Ainsi, même si Navin Ramgoolam ne sera pas physiquement présent à l'ONU, le dossier des Chagos continue de mobiliser la diplomatie mauricienne, avec des discussions qui se poursuivent à plusieurs niveaux.