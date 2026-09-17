Ile Maurice: Maurice tient stand au plus grand salon du secteur à Paris

Maurice était représenté à la 48e édition de l'International and French Travel Market (IFTM) Top Resa, qui s'est ouverte le mardi 15 septembre à Paris Expo Porte de Versailles. Une délégation de 25 acteurs du secteur touristique, conduite par le ministre du Tourisme, Richard Duval, participait à ce rendez-vous professionnel de trois jours. Parmi les exposants, Air Mauritius, Attitude Hotels, Sunlife, l'Office du tourisme de Rodrigues ou encore Emotions DMC.

Ce salon doit permettre à la délégation mauricienne de présenter l'offre touristique du pays et de multiplier les échanges avec les professionnels et partenaires du secteur. Richard Duval a rencontré son homologue français, Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat, à ce salon où 177 destinations et 1 650 marques échangeaient avec les quelque 32 000 professionnels attendus.

Pour cette édition, les discussions sont placées sous le thème «La valeur du voyage, révélons ensemble ce qui crée de l'impact». Les échanges portent notamment sur les retombées économiques et territoriales du tourisme, les dimensions humaine et sociale du voyage, ainsi que les enjeux liés à la durabilité et à la coopération entre les différents acteurs de la filière. Le salon mettait l'Ouzbékistan à l'honneur cette année. La destination se distingue notamment par son patrimoine lié à la route de la soie, son artisanat, sa gastronomie et ses espaces naturels.

Des agents sud-africains en voyage découverte

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Trente agents de voyage sud-africains ont séjourné à Maurice du 1er au 5 septembre dans le cadre du Thompsons Holidays Mega FAM Trip 2026, avec le soutien de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) et de Coquille Bonheur. Durant ces cinq jours, ils ont découvert plusieurs produits et activités touristiques proposés à Maurice, allant de l'hôtellerie haut de gamme à la gastronomie, en passant par le bien-être, la nature, l'aventure, le golf et les offres culturelles, qu'ils pourront proposer à leur clientèle. Le 3 septembre, cette découverte a fait place aux échanges entre professionnels lors d'un «Travel Trade Workshop» organisé au «Suffren Hotel & Marina» à Port-Louis. Le haut-commissaire d'Afrique du Sud à Maurice, Heinrich Giovanni April, la «General Manager» de Thompsons Holidays, Angela Wood, ainsi que Christian Lefèvre, «Managing Director» de Coquille Bonheur, figuraient parmi les participants, aux côtés d'un représentant de la MTPA.