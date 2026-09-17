Ile Maurice: Après une évacuation sanitaire, les habitants réclament des solutions durables

L'évacuation en urgence d'une patiente d'Agaléga vers Maurice, mardi, a ravivé un sentiment que les habitants disent éprouver depuis longtemps : celui d'être oubliés. Au-delà de cet épisode médical, ils interpellent les autorités sur trois priorités qu'ils jugent essentielles : la santé, le logement et l'emploi. Pour les Agaléens, cette évacuation sanitaire vers Maurice n'est pas un fait divers isolé. Elle illustre, selon eux, les limites d'un système qui oblige encore les résidents de l'archipel à quitter leur île dès qu'un problème de santé dépasse les soins de base.

Mardi matin, la patiente a été transférée en urgence vers Maurice afin d'y recevoir un traitement spécialisé (voir hors-texte). L'opération a été facilitée grâce à l'intervention du député de la circonscription n°3, Ehsan Juman, qui a indiqué avoir été alerté par le directeur de l'Outer Islands Development Corporation (OIDC) avant de coordonner les démarches avec les autorités compétentes. Mais pour Franco Poulay, habitant d'Agaléga, le véritable problème est ailleurs. «Nous avons un dispensaire, mais seulement avec des médicaments de première nécessité : antidouleurs, sirops et quelques traitements de base. Sur l'île, il n'y a qu'un médecin, un infirmier et une nurse. Dès qu'un cas devient sérieux, il faut évacuer le malade vers Maurice», explique-t-il.

Selon les habitants, les difficultés commencent souvent, une fois le patient arrivé à Maurice. Si les soins sont assurés dans un hôpital régional, la question de l'hébergement reste entière lorsque la personne est autorisée à sortir. «Une fois guéri, où va-t-on habiter ? Il n'existe pas de structure prévue pour accueillir les patients d'Agaléga pendant qu'ils attendent leur retour», déplore Franco Poulay. Cette attente peut devenir particulièrement éprouvante.

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Les rotations maritimes n'étant pas fréquentes, certains patients et leurs proches doivent patienter plusieurs semaines, voire davantage, avant de pouvoir regagner l'archipel. Ceux qui ont de la famille à Maurice peuvent parfois être hébergés, mais tous ne bénéficient pas de cette possibilité. «Ce n'est pas évident de rester aussi longtemps chez des proches. Nous demandons soit un hôpital mieux équipé à Agaléga, soit un lieu d'hébergement temporaire à Maurice pour les patients et leurs accompagnateurs», insiste-t-il.

Des jeunes sans logement ni stabilité

Au-delà de la santé, le logement constitue une autre source d'inquiétude. Les habitants affirment que plusieurs maisons existent déjà sur l'île, mais que les nouvelles constructions promises se font toujours attendre. Résultat : de nombreux jeunes couples continuent à vivre sous le même toit que leurs parents ou d'autres membres de leur famille. «Nous avons déjà soulevé cette question auprès de l'ancien gouvernement et du gouvernement actuel. Les besoins sont connus, mais nous attendons toujours des avancées concrètes», explique Franco Poulay.

Le marché du travail est lui aussi marqué par une forte précarité. Selon les résidents, l'île ne compte qu'un employeur principal et les embauches s'effectuent essentiellement sous contrat. Après les travaux entrepris à la suite du cyclone Chido, plusieurs habitants ont obtenu un emploi temporaire, mais ces chantiers arrivent désormais à leur terme. «Beaucoup de jeunes sont de nouveau à l'arrêt. Nous ne demandons pas des privilèges, mais davantage de garanties pour pouvoir construire notre avenir sur notre île», souligne Franco Poulay.

L'on apprend que pour faire face au problème récurrent de coupures d'électricité, l'OIDC a fait venir des générateurs par le bateau qui est arrivé sur l'île. Face à l'accumulation de ces difficultés, les habitants ont choisi de faire entendre leur voix collectivement. Une pétition a été adressée au Premier ministre, Navin Ramgoolam, afin d'attirer l'attention des autorités sur les défis auxquels fait face la population d'Agaléga.

À travers cette démarche, ils espèrent obtenir des réponses concrètes sur le renforcement des services de santé, la construction de nouveaux logements et la création d'emplois plus stables. Pour eux, l'évacuation sanitaire de mardi dernier n'a fait que rappeler l'urgence d'agir pour améliorer durablement les conditions de vie sur l'archipel.

La question des soins relancée

Une patiente d'Agaléga a dû être rapatriée en urgence vers Maurice mardi matin pour recevoir les soins nécessaires. L'information a été relayée par le député Ehsan Juman, qui affirme avoir été contacté vers 6 heures par le directeur de l'OIDC. Le député indique avoir pris contact avec le commissaire de police afin d'accélérer les démarches. L'opération aurait été activée vers midi et le patient a été admis dans un hôpital à Maurice. Pour Ehsan Juman, cette situation met une nouvelle fois en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants d'Agaléga en matière de prise en charge médicale. Il affirme avoir déjà soulevé la question lors de sa visite dans l'archipel et souhaite que l'hôpital construit par Afcons puisse être utilisé au plus vite. Le député dit suivre le dossier auprès du ministre de la Santé, Anil Baichoo, du Prime Minister's Office et de l'OIDC.