Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire-Japon - Vers une nouvelle approche de l'enseignement technique

Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, a participé, jeudi 17 septembre 2026, à une conférence en ligne consacrée au système japonais KOSEN. L'expérience présentée met l'accent sur la pratique, l'innovation et les liens entre établissements de formation et entreprises.

Former autrement aux métiers d'avenir. C'est l'un des enseignements tirés de la conférence en ligne consacrée à l'Enseignement technique au Japon, à laquelle a pris part, jeudi 17 septembre 2026, le ministre ivoirien de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi.

Organisée avec la participation d'une délégation de l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire, conduite par l'ambassadeur Gomakubo Junji, la rencontre s'inscrit dans une série de trois conférences consacrées au modèle des Écoles nationales de technologie (KOSEN) et aux pratiques pédagogiques japonaises.

L'objectif est d'identifier des approches pouvant contribuer à l'évolution de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire.

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Cinq années pour apprendre par la pratique

Au coeur des échanges, le système KOSEN. Mis en place au Japon, ce modèle propose un parcours intégré de cinq années, accessible dès la fin du collège. Sa particularité réside dans la place accordée aux enseignements pratiques, aux travaux en laboratoire et aux projets réalisés en relation avec les besoins des entreprises et de l'industrie.

Le Japon compte 51 établissements publics relevant de ce réseau sur l'ensemble de son territoire.

L'innovation occupe également une place importante dans la formation. Les apprenants participent notamment à des compétitions technologiques comme le Robocon, consacré à la robotique, le Procon, axé sur la programmation, et le DCON, qui combine intelligence artificielle et entrepreneuriat.

Ces activités permettent aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances, tout en développant la créativité, le travail en équipe et la capacité à conduire des projets.

Une expérience déjà adaptée en Égypte

Les échanges ont également porté sur l'expérience égyptienne. L'EJ-KOSEN, ouvert en septembre 2025 dans la ville industrielle du 10 de Ramadan, s'inspire du modèle japonais.

L'établissement propose lui aussi un cursus de cinq ans, avec une orientation vers plusieurs domaines technologiques, dont la mécatronique, la robotique et l'intelligence artificielle.

Cette expérience africaine a permis d'aborder une question centrale : les conditions nécessaires pour transposer un modèle KOSEN dans un autre environnement économique et éducatif.

Des formations connectées aux entreprises

Les discussions ont notamment insisté sur la nécessité d'associer étroitement les entreprises à la conception des formations. L'objectif est de mieux faire correspondre les compétences enseignées avec les besoins du marché du travail et de faciliter l'insertion professionnelle des diplômés.

Le modèle prévoit également des passerelles vers l'enseignement supérieur. Des cycles de spécialisation de deux années supplémentaires peuvent, par ailleurs, permettre aux apprenants d'approfondir leurs compétences en fonction de l'évolution des technologies et des besoins de l'industrie.

Pour la Côte d'Ivoire, ces éléments constituent des pistes de réflexion dans le cadre de l'adaptation de son système de formation technique.

Des pistes pour la Côte d'Ivoire

N'Guessan KOFFI a salué le partage d'expériences avec le Japon et l'intérêt que peut présenter le modèle KOSEN pour les pays africains.

Le ministre a notamment évoqué une possible adaptation aux réalités ivoiriennes, avec des formations orientées vers des secteurs considérés comme prioritaires, notamment les énergies renouvelables, l'agriculture et les technologies de pointe telles que la mécatronique.

Au-delà du modèle japonais lui-même, l'enjeu est de rapprocher davantage l'enseignement technique des réalités professionnelles et des transformations technologiques.

La réflexion engagée avec le Japon pourrait ainsi alimenter les travaux sur l'évolution des formations techniques en Côte d'Ivoire, à un moment où l'adéquation entre compétences des jeunes et besoins des entreprises constitue un enjeu important pour l'insertion professionnelle.