Cote d'Ivoire: Sirexe Invest - Le numérique au service de l'investissement

« Les capitaux sont disponibles, les projets aussi. Mais entre une bonne opportunité et un projet effectivement financé, il y a souvent une distance importante. » Pour Kadidiatou Fadiga Coulibaly, présidente du Comité de pilotage stratégique de Sirexe Invest, c'est précisément cette distance qu'il faut désormais contribuer à réduire.

Lancée le mercredi 16 septembre 2026, à Abidjan, à l'occasion d'une conférence de presse, cette nouvelle plateforme du Sirexe entend rapprocher les porteurs de projets des investisseurs et créer les conditions permettant de transformer des opportunités en projets effectivement finançables.

Prévu du 18 au 22 novembre 2026, au Parc des expositions d'Abidjan, le Salon international des ressources extractives et énergétiques (Sirexe) franchit ainsi une nouvelle étape avec Sirexe Invest. Au coeur du Sirexe, cette plateforme numérique met en relation les porteurs de projets et les investisseurs dans trois secteurs stratégiques : les mines, les hydrocarbures et l'énergie.

Pour Kadidiatou Fadiga Coulibaly, l'enjeu ne consiste toutefois pas uniquement à mettre face à face des projets et des capitaux. « Il faut partir du projet, comprendre son besoin, son niveau de maturité et ses risques, puis construire autour la solution financière la plus adaptée », a-t-elle expliqué.

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Qualifier pour mieux financer

C'est dans cette logique que Jean Michel Deigna, coordonnateur général de Sirexe Invest, a présenté le fonctionnement du dispositif. « Notre objectif est simple : identifier des projets sérieux, les examiner, les qualifier et les présenter aux investisseurs », a-t-il expliqué.

Le porteur de projet dépose son dossier sur la plateforme. Celui-ci est vérifié, analysé puis qualifié. Les projets retenus sont ensuite intégrés dans une dataroom sécurisée, accessible uniquement aux investisseurs habilités.

De leur côté, les investisseurs précisent leurs secteurs d'intérêt et le type de projets recherchés. Ils peuvent consulter les projets qualifiés correspondant à leurs critères et manifester leur intérêt. Une rencontre avec le porteur de projet peut alors être organisée pendant le Sirexe, du 18 au 22 novembre 2026, à Abidjan.

Une opportunité pour les projets locaux

Sirexe Invest entend notamment offrir une visibilité accrue aux porteurs de projets ivoiriens auprès d'investisseurs locaux, régionaux et internationaux.

Cette initiative est saluée par le Cepici. « Cette plateforme est vraiment bienvenue pour nous », a déclaré sa directrice générale, Solange Amichia. Elle a expliqué que les investisseurs accompagnés par le Cepici n'ont pas toujours accès directement aux projets des secteurs des mines, du pétrole et du gaz.

Le Cepici travaille par ailleurs à la création d'une bourse de projets couvrant les secteurs prioritaires du Pnd. Sirexe Invest pourrait ainsi contribuer à mobiliser des investisseurs autour de ces opportunités.

Un écosystème de financement

Pour Kadidiatou Fadiga Coulibaly, la démarche doit aller au-delà de la simple mise en relation. Un projet doit être structuré, documenté et conforme pour pouvoir accéder aux financements. Sirexe Invest entend donc mobiliser autour des projets différents acteurs : banques, fonds d'investissement, investisseurs institutionnels, bailleurs, assureurs et investisseurs stratégiques.

La plateforme vise environ 80 projets et 25 investisseurs locaux et internationaux pour cette édition.