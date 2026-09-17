Cote d'Ivoire: Infrastructures, de santé, d'éducation... - Une institution financière mobilise plus de 1 229 milliards de FCFA pour soutenir la croissance ivoirienne

À l'occasion de ses 25 ans de présence en Côte d'Ivoire, Standard Chartered réaffirme son ambition de connecter les entreprises et les projets ivoiriens aux capitaux internationaux. La banque met en avant plus de 1 229 milliards de FCFA de financements mobilisés sur plusieurs opérations majeures.

Vingt-cinq ans après son implantation en Côte d'Ivoire, l'institution financière veut passer à une autre étape. La banque internationale veut renforcer son rôle de passerelle entre les acteurs économiques ivoiriens et les marchés internationaux, notamment en matière de financement des infrastructures, de santé, d'éducation, d'énergie et de développement durable. Lors d'une conférence organisée mardi 15 septembre 2026 à Abidjan-Plateau, à l'occasion du lancement des activités marquant ses 25 années de présence dans le pays, le directeur général de Standard Chartered Côte d'Ivoire, Asuquo Nkposong, a réaffirmé cette ambition. « Pour les prochaines années, notre ambition est claire : continuer à relier les opportunités aux capitaux, les ambitions locales aux marchés internationaux et les projets d'aujourd'hui aux solutions de demain », a-t-il déclaré.

Le bilan présenté par le dirigeant fait ressortir plusieurs opérations de financement de grande envergure. En 2021, la banque a structuré un financement de 159 millions d'euros, soit environ 104,3 milliards de FCFA, destiné à la rénovation des maternités de 62 hôpitaux dans 24 régions et dans le district autonome d'Abidjan. En 2022, la banque a mobilisé un Social Loan de 104 millions d'euros, représentant environ 68,2 milliards de FCFA, pour la réhabilitation de 93 kilomètres de la route côtière entre Dabou et Grand-Lahou. Deux ans plus tard, en 2024, l'institution financière a arrangé un financement durable de 533 millions d'euros, soit environ 349,6 milliards de FCFA, garanti par la Banque africaine de développement.

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Cette enveloppe devait soutenir plusieurs priorités du Plan national de développement (PND) 2021-2025, notamment dans l'éducation, la santé, les énergies renouvelables, la gestion des eaux usées et la lutte contre la pollution. En 2025, la banque a également structuré le premier prêt souverain ivoirien lié au développement durable, d'un montant de 433,3 millions d'euros, équivalant à environ 284,2 milliards de FCFA. À ces opérations s'ajoute, en 2026, la contribution de la banque au financement de 423 milliards de FCFA du projet Songon.

Au total, les principales opérations citées par la banque représentent environ 1 229,4 milliards de FCFA. Ce montant correspond à la conversion des opérations libellées en euros au taux fixe de 655,957 FCFA pour 1 euro, additionnée au financement de 423 milliards de FCFA. Pour Asuquo Nkposong, le rôle de Standard Chartered ne se limite cependant pas à la mobilisation de ressources financières. « En Côte d'Ivoire, cette raison d'être s'est traduite par notre capacité à connecter les ambitions locales aux marchés internationaux, à proposer des solutions pionnières et à mobiliser des financements ayant un impact concret sur l'économie et les populations », a-t-il souligné. Le directeur Afrique de la banque, Dalu Ajene, a, pour sa part, insisté sur le positionnement international de l'établissement.

« L'ambition centrale de la banque en Côte d'Ivoire est d'être une banque à caractère international », a-t-il déclaré, rappelant que la Côte d'Ivoire constitue l'unique pays de présence du groupe en Afrique subsaharienne francophone. L'objectif affiché est de faciliter les échanges et de connecter davantage la Côte d'Ivoire à l'Afrique, à l'Asie et aux autres marchés mondiaux, notamment grâce aux transactions structurées et aux financements de grande envergure.

Pour les prochaines années, l'institution financière entend inscrire son accompagnement dans les mutations de l'économie ivoirienne : transformation digitale, transition énergétique, industrialisation, infrastructures et finance durable. « La Côte d'Ivoire dispose d'atouts considérables pour être au coeur de cette dynamique. Standard Chartered entend demeurer à ses côtés pour accompagner cette nouvelle étape de croissance », a assuré Asuquo Nkposong. Créée en Côte d'Ivoire en 2001, la banque présente ainsi ses 25 prochaines années comme une nouvelle phase de développement, articulée autour de la finance durable, du commerce international, de l'innovation et de la transformation économique.