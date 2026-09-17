Cote d'Ivoire: Éducation Nationale/Diornité Poda, expert en politiques éducatives - « Aucun enfant ne doit quitter le primaire sans savoir lire, écrire et calculer »

La rentrée scolaire 2026-2027 s'est tenue sur tout le territoire, le lundi 14 septembre 2026. Au-delà de la carte scolaire et des infrastructures, l'expert en politiques éducatives Diornité Poda plaide pour une refonte globale de l'itinéraire de l'élève. C'était lors d'un point de presse animé à Abidjan-Cocody, le mardi 15 septembre 2026.

Pour lui, bâtir des salles de classe ne garantit pas la réussite des élèves : « la crise de la qualité des apprentissages » se joue au coeur de la classe, dans « l'acte d'apprendre et d'enseigner ».

Un modèle « 1-5-3-3 » inspiré de l'Unesco

L'expert propose de réinventer l'école autour de « l'équité », de la « maîtrise des compétences fondamentales » et d'une adéquation réelle avec l'emploi. Sa refonte du parcours, du préscolaire au secondaire, s'appuie sur un modèle « 1-5-3-3 » en douze ans, aligné sur « Éducation 2030 » de l'Organisation des Nations unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (Unesco).

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« Passer de 13 à 12 ans en remplaçant le CP2 par une année d'éveil obligatoire, tout en réorganisant le primaire autour d'un objectif non négociable : aucun enfant ne quitte le primaire sans savoir lire, écrire et calculer. Le modèle 1-5-3-3 propose moins d'années, mais plus d'apprentissages », explique Diornité Poda.

Sa feuille de route tient en quatre piliers : « modernisation des programmes », « revalorisation » des enseignants, « évaluation formative continue » et « intégration raisonnée du numérique » contre les disparités territoriales.

L'expert insiste. La réforme exige des « ajustements structurels immédiats » pour porter ses fruits.