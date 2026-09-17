Cote d'Ivoire: Éducation Nationale/Diornité Poda, expert en politiques éducatives - « Aucun enfant ne doit quitter le primaire sans savoir lire, écrire et calculer »

17 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)

La rentrée scolaire 2026-2027 s'est tenue sur tout le territoire, le lundi 14 septembre 2026. Au-delà de la carte scolaire et des infrastructures, l'expert en politiques éducatives Diornité Poda plaide pour une refonte globale de l'itinéraire de l'élève. C'était lors d'un point de presse animé à Abidjan-Cocody, le mardi 15 septembre 2026.

Pour lui, bâtir des salles de classe ne garantit pas la réussite des élèves : « la crise de la qualité des apprentissages » se joue au coeur de la classe, dans « l'acte d'apprendre et d'enseigner ».

Un modèle « 1-5-3-3 » inspiré de l'Unesco

L'expert propose de réinventer l'école autour de « l'équité », de la « maîtrise des compétences fondamentales » et d'une adéquation réelle avec l'emploi. Sa refonte du parcours, du préscolaire au secondaire, s'appuie sur un modèle « 1-5-3-3 » en douze ans, aligné sur « Éducation 2030 » de l'Organisation des Nations unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (Unesco).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Passer de 13 à 12 ans en remplaçant le CP2 par une année d'éveil obligatoire, tout en réorganisant le primaire autour d'un objectif non négociable : aucun enfant ne quitte le primaire sans savoir lire, écrire et calculer. Le modèle 1-5-3-3 propose moins d'années, mais plus d'apprentissages », explique Diornité Poda.

Sa feuille de route tient en quatre piliers : « modernisation des programmes », « revalorisation » des enseignants, « évaluation formative continue » et « intégration raisonnée du numérique » contre les disparités territoriales.

L'expert insiste. La réforme exige des « ajustements structurels immédiats » pour porter ses fruits.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.