Cote d'Ivoire: Transfusion sanguine - Le Centre départemental de Grand-Bassam inauguré

Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a procédé le mercredi 16 septembre 2026, à l'inauguration du Centre départemental de transfusion sanguine de Grand-Bassam (Cdts), en présence des autorités politiques, administratives et coutumières de la ville.

D'un coût de plus de 600 millions de Fcfa et entièrement équipé, ce Centre départemental de transfusion sanguine est situé au quartier Mokeyville de la ville.

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Aka Aouélé, par ailleurs, président du Conseil régional du Sud-Comoé, a indiqué que la santé conditionne la capacité de chacun à mener une vie active et à contribuer à la prospérité de son pays.

"Pour le Sud-Comoé, cette journée revêt une signification particulière au regard des remarquables efforts consentis ces dernières années pour transformer le paysage sanitaire du système régional", indique-t-il, soulignant que le lieu de résidence dans le Sud-Comoé n'est plus un obstacle à l'accès aux soins de santé, car sa region, à l'instar des autres régions de la Côte d'Ivoire, bénéficie d'infrastructures sanitaires à la hauteur des besoins des populations.

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Il a invité les populations de Grand-Bassam et du Sud-Comoé à faire du don du sang une culture citoyenne durable et de faire de cette action un réflexe partagé plutôt qu'un geste de circonstance.

Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a précisé que l'inauguration de ce Centre départemental de transfusion sanguine s'inscrit pleinement dans le vaste programme de déconcentration des services de transfusion sanguine voulu par le Président de la République, Alassane Ouattara.

« En réalisant cet investissement, le Président de la République voudrait, par le ministère de la Santé, rapprocher le sang des patients. C'est également le moment le plus sûr de réduire la mortalité maternelle à l'accouchement. C'est de cette façon que nous pouvons sauver des vies des victimes d'accidents de la circulation », a insisté le ministre.

A l'en croire, ce Centre départemental de transfusion sanguine vient renforcer le maillage territorial du Centre national de transfusion sanguine et matérialise l'engagement commun qui est celui qu'aucun Ivoirien ne doit perdre la vie faute de sang disponible dans les hôpitaux. « Notre objectif est d'atteindre un réseau qui soit le plus large possible pour que le sang ne soit plus un problème », dit-il, soulignant que la politique transfusionnelle en Côte d'Ivoire a connu un saut qualitatif remarquable.

« Grâce à la volonté du gouvernement nous avons renforcé l'accessibilité sociale du sang, dont le coût a chuté de plus de 5000 Fcfa à 3000 Fcfa partout y compris dans les cliniques privées. De plus la prime de transport du donneur est passé de 1000 Fcfa à 2000 Fcfa », a déclaré le ministre, indiquant que depuis 2022, ce sont plus de 53 milliards de Fcfa qui ont été investis par le gouvernement pour renforcer le réseau transfusionnel.

Selon le ministre, ces efforts ont été couronnés par la collecte de plus 309 000 poches de sang en 2025, passant de 60 % de disponibilité du sang en 2022 à 103 % de disponibilité en 2025.

Pour le ministre délégué chargé de l'Enseignement technique, Jean-Louis Moulot, maire de Grand-Bassam, le sang ne se fabrique pas, ne s'achète pas, il se donne. « L'ouverture du Centre départemental de transfusion sanguine vient renforcer notre capacité à intervenir rapidement lorsque la vie est en danger », se réjouit-il. Puis de renchérir : « Chères populations de Grand-Bassam, le fonctionnement de ce centre dépendra principalement de notre capacité à nous montrer généreux envers ceux qui, à un moment de leur vie auront besoin de sang. Car sans donneurs, il ne pourra atteindre cet objectif », a-t-il conseillé.