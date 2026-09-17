Cote d'Ivoire: Restitution parlementaire - Laurent Tchagba met la reddition de comptes au coeur du dialogue avec les populations

La première session ordinaire de l'année 2026 de l'Assemblée nationale a fait l'objet d'une rencontre de restitution, jeudi 17 septembre, au Foyer des jeunes de Marcory. Présidée par le ministre-conseiller à la Présidence de la République, Laurent Tchagba, député de Marcory et coordonnateur principal du RHDP dans la commune, la cérémonie a réuni des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses, ainsi que de nombreuses populations.

« Cette rencontre n'est pas seulement un exercice institutionnel. Elle est avant tout un moment de vérité, de dialogue et de cohésion », a déclaré Laurent Tchagba à l'ouverture de la cérémonie. Le député a salué la mobilisation des populations et souligné l'importance de la transparence, de la reddition de comptes et de la participation citoyenne.

Revenant sur le mandat confié aux élus, il a expliqué que cette restitution vise à maintenir un lien régulier entre les représentants de la Nation et les citoyens. Il s'agit, selon lui, de rendre compte du travail accompli à l'Assemblée nationale, de présenter les textes adoptés et, surtout, de recueillir les préoccupations des populations afin d'en tenir compte dans l'action parlementaire.

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Laurent Tchagba a également insisté sur la nécessité de préserver la cohésion entre les différents acteurs de la commune. « La force de notre majorité réside dans son unité », a-t-il relevé, appelant à davantage de discipline, de responsabilité et de solidarité face aux défis sociaux et économiques.

La rencontre a également permis aux députés Monney Georges Yves et Cissé Tiémoko de présenter dix projets de loi parmi les 27 examinés et adoptés au cours de la première session ordinaire de 2026. Les échanges ont notamment porté sur le Plan national de développement 2026-2030, l'Observatoire national de la détention, l'économie sociale et solidaire, la biologie médicale, l'amélioration génétique animale ainsi que la politique nationale en faveur des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PME-ETI).

Les parlementaires ont également présenté les textes relatifs aux assurances applicables aux constructions, à la répression des infractions prévues par les actes uniformes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), au Protocole africain relatif aux droits des personnes handicapées et à la Banque africaine de l'énergie.

Au-delà de la présentation du bilan parlementaire, cette rencontre a donné lieu à des échanges avec les populations sur les préoccupations de la commune. Elle traduit la volonté des élus de Marcory de maintenir un dialogue régulier avec leurs administrés et de rapprocher davantage le travail parlementaire des réalités locales.

Pour Laurent Tchagba, cette démarche doit permettre de renforcer la proximité entre élus et citoyens, tout en favorisant une meilleure prise en compte des préoccupations exprimées par les populations dans l'action des représentants de la Nation.