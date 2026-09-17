Cote d'Ivoire: Nollywood Meets Côte d'Ivoire - Des stars nigérianes à l'école du partage à Abidjan

Une délégation de quatre acteurs nigérians a séjourné à Abidjan, du 9 au 15 septembre, dans le cadre de la Nigeria-Côte d'Ivoire Bridge Initiative. Au programme : cinéma, culture, tourisme, entrepreneuriat et rencontres professionnelles.

Le cinéma peut être bien plus qu'un écran. Il peut devenir une fenêtre ouverte sur un pays, un puissant outil de promotion touristique et un accélérateur de rencontres entre les peuples. C'est le pari de l'initiative « Nollywood Meets Côte d'Ivoire », présentée le mercredi 9 septembre 2026, à Abidjan par Affouet Emmanuella Ouattara, fondatrice et directrice générale de Gombo Numérique.

Du 9 au 15 septembre 2026, la Côte d'Ivoire a accueilli une délégation de quatre acteurs et professionnels de Nollywood, dans le cadre de la Nigeria-Côte d'Ivoire Bridge Initiative. La délégation est composée d'Ibekwe Chudy Davidson, Michael Sodienye Dappa, Cynthia Clarke et Ehis Perfect.

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L'objectif est de créer des passerelles entre les industries créatives des deux pays et de favoriser de nouvelles collaborations dans le cinéma, la culture, le tourisme, l'éducation et l'entrepreneuriat. « Nous avons voulu réunir les acteurs de Nollywood et ceux de Côte d'Ivoire. En plus de l'immersion culturelle et touristique, nous avons voulu ajouter le cinéma puisque ce sont des acteurs de cinéma », a expliqué Emmanuella Ouattara lors de la présentation de l'initiative.

Pendant une semaine, les invités nigérians partiront à la découverte de plusieurs facettes de la Côte d'Ivoire. Abidjan, Yamoussoukro, Grand-Bassam et l'île Boulay figurent notamment au programme. Sites culturels, gastronomie, établissements hôteliers, loisirs et savoir-faire locaux seront ainsi mis en valeur au cours de cette immersion. Une manière, pour les organisateurs, de présenter la destination ivoirienne à une audience nigériane, africaine et diasporique particulièrement connectée aux productions de Nollywood.

Ibekwe Chudy Davidson, Michael Sodienye Dappa, Cynthia Clarke et Ehis Perfect sont accompagnés d'Annabel Ezemonye, leur Social Media Manager officielle. Ensemble, les membres de la délégation revendiquent une audience digitale cumulée de plus de 700 000 abonnés en Afrique et dans la diaspora.

Pour les organisateurs, cette force médiatique constitue un véritable levier de promotion. Chaque étape de leur séjour peut ainsi contribuer à faire connaître des destinations, des produits et des expériences ivoiriennes auprès d'un public dépassant largement les frontières nationales. Mais l'initiative ne se limite pas au tourisme.

Elle entend surtout favoriser la naissance de collaborations durables entre professionnels ivoiriens et nigérians. « Le but, c'est vraiment de créer ce brassage entre les acteurs du Nigeria et les acteurs d'ici pour pouvoir créer des synergies et, pourquoi pas, des films ensemble », a souligné la directrice générale de Gombo Numérique.

Cette volonté de rapprochement intervient dans un contexte où les industries culturelles et créatives apparaissent comme des espaces importants de coopération entre les pays africains. Autre temps fort de cette semaine : la Masterclass cinématographique, s'est déroulée le 12 septembre au Palais de la Culture de Treichville. Elle sera ouverte aux étudiants, aux professionnels du cinéma et au public intéressé par Nollywood.